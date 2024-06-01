Боррель заявил об отсутствии у ЕС доказательств поставок оружия из Китая в РФ

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об отсутствии у ЕС доказательств того, что из Китая в Россию якобы поставляется оружие. Об этом Боррель сообщил в ходе саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований.
Примечательно, что со стороны Великобритании неоднократно звучали необоснованные обвинения в сторону Москвы и Пекина о поставках вооружений. Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс ранее сообщил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают «доказательствами» по данному вопросу, однако никаких подробностей приведено не было.
Боррель отметил, что Китай обязался не поставлять оружие РФ.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю. По его мнению, противостояние КНР планируется в вопросах торговли и безопасности.
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Боррель отметил, что Китай обязался не поставлять оружие РФ.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю. По его мнению, противостояние КНР планируется в вопросах торговли и безопасности.
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Екатерина Коршунова