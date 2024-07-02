На Западе рассказали о крупной дипломатической победе Путина

Фото: сайт Кремля
Поездка премьер-министра Индии Нарендра Моди в Россию — это крупная дипломатическая победа президента РФ Владимира Путина. Об этом информирует Bloomberg.
По данным агентства, вопреки традиции Моди отправится с визитом не в соседние государства, а в Россию, что особенно выделяет важность связей Москвы и Нью-Дели. Уточняется, что лидеры двух государств обсудят поставки материально-технических средств для укрепления сотрудничества между вооруженными силами стран и партнерство в сфере атомной энергетики.
При этом, по информации источника, в рамках поездки не планируется подписание каких-либо соглашений.
Напомним, 8 июля текущего года Моди совершит однодневную поездку в Москву, которая подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией.
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При этом, по информации источника, в рамках поездки не планируется подписание каких-либо соглашений.
Напомним, 8 июля текущего года Моди совершит однодневную поездку в Москву, которая подчеркнет взаимодействие между Индией и Россией.
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Екатерина Коршунова