Избирком Индии подтвердил победу «Национального демократического альянса» Моди

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Возглавляемый партией премьер-министра Индии Нарендры Моди «Национально-демократический альянс» выиграл всеобщие парламентские выборы в стране. Об этом информирует ТАСС.
Невзирая на продолжающийся подсчет, из результатов уже следует, что альянс получил 272 места в 543-местном парламенте, что достаточно для большинства.
Помимо этого, партия Моди «Бхаратия джаната парти» получила 224 места и лидирует еще в 16 избирательных округах. Согласно прогнозам, она получит 240 мест.
Выборы в Индии стартовали 19 апреля и закончились 1 июня. Они прошли в несколько этапов с участием рекордных 642 миллионов человек, в том числе 312 миллионов женщин.
Ранее стало известно, что Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Помимо этого, партия Моди «Бхаратия джаната парти» получила 224 места и лидирует еще в 16 избирательных округах. Согласно прогнозам, она получит 240 мест.
Выборы в Индии стартовали 19 апреля и закончились 1 июня. Они прошли в несколько этапов с участием рекордных 642 миллионов человек, в том числе 312 миллионов женщин.
Ранее стало известно, что Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак