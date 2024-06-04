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Избирком Индии подтвердил победу «Национального демократического альянса» Моди

04 июня 2024, 23:45
Фото: istock / Sagittarius Pro

Фото: istock / Sagittarius Pro

Возглавляемый партией премьер-министра Индии Нарендры Моди «Национально-демократический альянс» выиграл всеобщие парламентские выборы в стране. Об этом информирует ТАСС.
Невзирая на продолжающийся подсчет, из результатов уже следует, что альянс получил 272 места в 543-местном парламенте, что достаточно для большинства.

Помимо этого, партия Моди «Бхаратия джаната парти» получила 224 места и лидирует еще в 16 избирательных округах. Согласно прогнозам, она получит 240 мест.



Выборы в Индии стартовали 19 апреля и закончились 1 июня. Они прошли в несколько этапов с участием рекордных 642 миллионов человек, в том числе 312 миллионов женщин.

Ранее стало известно, что Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#выборы
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#человек
#индия
Парламент Словении одобрил признание независимости Палестины
05 июня 2024, 00:02

Фото: istock / ChiccoDodiFC

Парламент Словении 4 июня принял указ о признании Палестинского государства. Об этом информирует Agence France Press (AFP).
«Парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства, продвигая голосование, несмотря на предложение оппозиции, пытающейся сорвать его», — сообщается издание.
За принятие документа проголосовали 52 из 90 членов парламента.

Представители оппозиции обвинили правящую коалицию в нарушении парламентского регламента и заявили, что в знак протеста они не стали участвовать в голосовании. В свою очередь, правящая коалиция назвала поведение оппозиционных депутатов лживым и равнодушным по отношению к трагедии палестинского народа.

Ранее Дональд Трамп дал обещание Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#палестина
#словения
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Интерпол отказался разыскивать бежавшего из Польши судью
Интерпол не выдал международный ордер на арест польского экс-судьи Шмидта
04 июня 2024, 23:15

Фото: istock / imranahmedsg

Интерпол не станет помогать польским правоохранительным органам в розыске бежавшего в Белоруссию польского судьи Томаша Шмидта. Об этом сообщила пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак, информирует РИА Новости.
«Интерпол отказался выдать «красную карточку» в отношении судьи Томаша Шмидта», — сказала она.
Как утверждает Новак, генеральный секретариат организации указал, что преступления, которые связаны со шпионажем, подпадают под статью 3 устава Интерпола. Эта норма не позволяет обработку сведений по своим каналам за действия против госбезопасности, определяемые как политические преступления, пояснила она.

В начале мая судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Белоруссии и РФ отказывается от должности. Шмидт обвинил польские власти в преследовании и угрозах.

Он также сказал, что будет просить политического убежища у Александра Лукашенко.

Ранее СМИ сообщили о ранении польского пограничника на границе с Белоруссией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#норма
#новости
#лукашенко
#рф
#польша
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Шесть тысяч боеголовок: В Италии оценили ядерные возможности России
FQ: удары западным оружием не заставят Москву капитулировать
04 июня 2024, 22:07

Фото: istock / Olena Bartienieva

Передача западного вооружения Украине и разрешение бить по территориям России не заставят Москву капитулировать. Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
«На самом деле ни одно западное оружие не может заставить Москву сдаться, потому что она располагает шестью тысячами ядерных боеголовок. Россия на Украине просто непобедима», — говорится в статье.

При этом автор подчеркивает, что Евросоюз ввязался в заведомо проигрышный конфликт из-за несостоятельности и коррумпированности правящего класса.

При этом издание отмечает, что конфликт становится всё более опасным, в то время как министр обороны Италии Гвидо Крозетто и министр иностранных дел Антонио Таяни продолжают отвергать дипломатию и продолжают обеспечивать Украину вооружением. А мир уже находится на краю пропасти без возможности приступить к мирным переговорам, заключил автор статьи.

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#сво
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#рф
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Путин поручил не допустить роста цен на яблоки из-за заморозков
04 июня 2024, 21:54

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил принять необходимые решения, чтобы не допустить роста цен на яблоки после заморозков. Этот вопрос Путин поднял в рамках встречи с членами правительства, которая прошла в режиме видеоконференции.
Путин поинтересовался у министра сельского хозяйства Оксаны Лут, не останутся ли россияне без яблок из-за заморозков.

«Надеюсь, что своевременно будут приняты все решения по поддержке сельхозпроизводителей и по проведению всех мероприятий, необходимых для приобретения соответствующих товаров по импорту», — поручил Путин.
Президент призвал не затягивать с решением данного вопроса, чтобы не допустить роста цен на яблоки в России.

По данным Лут, российское производство плодовой продукции составляет порядка 44% от внутреннего рынка.

Путин в свою очередь уточнил, что заморозки погубили 1,2% урожая в 21 регионе страны.

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#путин
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Сенатор от Белгорода Савченко добровольно сложил полномочия раньше срока
04 июня 2024, 21:40

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко принял решения сложить полномочия раньше срока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совфеда по регламенту Вячеслава Тимченко.
«Савченко написал заявление по собственному желанию. Он все силы отдал государству, теперь (будет заниматься – ред.) здоровьем, отдыхом, развитием личностного потенциала», — сказал Тимченко.

Срок полномочий Савченко должен был истечь в сентябре 2025 года.

Ранее стало известно, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о сложении своих полномочий. Политик также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанное ему доверие и пообещал, что и впредь будет всё для развития и процветания Самарской области.

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#губернатор
#министр
#заявление
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«Ракеты НАТО и ввод войск»: Во Франции сделали предупреждение о России
Политик Леллуш: удары по РФ оружием НАТО выведут конфликт из-под контроля
04 июня 2024, 21:35

Фото: istock / SimonLukas

Французский политик Пьер Лелуш предупредил, что возможные удары натовскими вооружениями по территории России и ввод войск альянса на Украину могут вывести конфликт из-под контроля.
Он подчеркнул, что игра с этими двумя «затворами» может привести к неконтролируемой ситуации в войне.

Лелуш также отметил, что вероятность прямого вовлечения Франции в боевые действия увеличивается по мере увеличения помощи Киеву со стороны Парижа.

По его словам, начиная с поставок оружия и отправки инструкторов, Пятая республика может оказаться напрямую вовлеченной в столкновения.

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#переговоры
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Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
04 июня 2024, 21:03

Фото: Сайт Кремля

На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин объявил, что секретарь Совбеза Сергей Шойгу будет координировать деятельность в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
При этом он подчеркнул, что важно учитывать рентабельность производства при решении различных вопросов в данной сфере, пишет ТАСС. Путин также призвал обеспечить поступление соответствующей техники в Минобороны.

Президент отметил необходимость наличия независимого координатора для эффективной работы в данной области и назначил на эту роль секретаря Совета безопасности. Он подчеркнул, что у Шойгу, который занимает новую должность, будет много работы, учитывая его знание как потребностей Вооруженных сил России, так и возможностей промышленности.

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#шойгу
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Политолог Мезенцев объяснил провал на выборах в ЮАР правящей партии
04 июня 2024, 21:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Старший научный сотрудник института Африки РАН Станислав Мезенцев заявил, что провал на выборах в ЮАР правящей партии связан с накопившимися в стране за долгие годы проблемами.
«Южная Африка – самая развитая территория на Африканском континенте. Но последние годы после ухода Нельсона Мандела, который произвел экономическое чудо безболезненного перехода от апартеида к системе демократической, ситуация в стране ухудшалась. Слишком страна хороша и привлекательная, слишком много эмигрантов, много накопленных проблем», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мезенцев.

Отмечается, что «Африканский национальный конгресс» впервые за 30 лет утратил парламентское большинство на всеобщих выборах.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в столицу Гвинеи Конакри. Именно здесь начинается его рабочая поездка по странам Африки.

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#африка
#страны
#политика
#парламент
#выборы
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Раскрыт главный страх Байдена при поражении Киева
Байден: при поражении Киева в Европе станут вести себя самостоятельно
04 июня 2024, 20:51

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден переживает, что некоторые страны на границе с Россией, в том числе Польша, станут более самостоятельны. Об этом он рассказал в интервью изданию Time.
«Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно», — заявил Байден.

Он также подчеркнул, что планирует определить будущее Европы самостоятельно и на долгое время вперёд, если победит на предстоящих выборах президента в США.

Американский лидер добавил, что Штаты не могут позволить НАТО пасть, а для этого необходимо выстраивать организацию политически и экономически. Кроме того, он отметил, что Вашингтон значительно поддерживает альянс в военном отношении.
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