В России ответили на сообщения о маневрах подлодок вблизи Британии

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на сообщения о маневрах российских подводных лодок вблизи Великобритании. Об этом сообщает «Лента.ру».
Парламентарий назвал публикации по данному вопросу нагнетанием обстановки. По словам Чепы, подводные лодки многих государств несут боевое дежурство в тех регионах, которые запланированы их Генеральными штабами.
Депутат добавил, что подлодки дежурят, не нарушая экономических и территориальных границ стран, по этой причине «ничего такого тут нет».
Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что с начала 2022 года российские подводные лодки дважды совершали миссии вблизи Великобритании. Уточняется, что в ответ британские военнослужащие были вынуждены предпринимать меры по защите территориальных вод.
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Депутат добавил, что подлодки дежурят, не нарушая экономических и территориальных границ стран, по этой причине «ничего такого тут нет».
Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что с начала 2022 года российские подводные лодки дважды совершали миссии вблизи Великобритании. Уточняется, что в ответ британские военнослужащие были вынуждены предпринимать меры по защите территориальных вод.
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Екатерина Коршунова