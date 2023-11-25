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Европейцы начинают осознавать, что стали инструментом в руках США против стран БРИКС. Об этом в соцсети X написал немецко-финский бизнесмен, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Он отметил, конфликт на Украине для США является попыткой остановить страны БРИКС ценой рядовых европейцев.
По словам Доткома, это объясняет тот факт, что в странах Евросоюза начала активно расти популярность «пророссийских нарративов».
Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявлял, что санкции, введённые в отношении России не достигли своих первоначальных целей, оказав, на самом деле, давление на экономику Евросоюза. Из-за них европейские страны в общей сложности потеряли около 1,5 триллионов долларов.
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По словам Доткома, это объясняет тот факт, что в странах Евросоюза начала активно расти популярность «пророссийских нарративов».
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Анастасия Чинкова