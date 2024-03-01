Начальник штаба армии США Джордж дал оценку российским военным

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Российских военных ни в коем случае не стоит недооценивать. Неверный подход к оценке военного потенциала противника — это не то, с чего следует начинать противостояние.
Об этом заявил начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж, выступая на форуме военных журналистов в Вашингтоне. Его слова приводит издание The Military Watch Magazine. Американский военачальник отметил успехи России в укреплении и развитии оборонно-промышленного комплекса страны. С ним полностью согласилась министр Армии США Кристин Элизабет Вормут.
Генерал Джордж также указал на способность российских войск быстро «адаптироваться и учиться». В качестве примера он привёл успехи солдат ВС РФ в использовании беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
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«Россия доказала, что ей по силам восстановить свою оборонно-промышленную базу, несмотря на санкции», — сказала она.
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Александр Бойцов