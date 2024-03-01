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Начальник штаба армии США Джордж дал оценку российским военным

Начальник штаба армии США Джордж призвал избегать недооценки российских военных
01 марта 2024, 11:17
Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Российских военных ни в коем случае не стоит недооценивать. Неверный подход к оценке военного потенциала противника — это не то, с чего следует начинать противостояние.
Об этом заявил начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж, выступая на форуме военных журналистов в Вашингтоне. Его слова приводит издание The Military Watch Magazine. Американский военачальник отметил успехи России в укреплении и развитии оборонно-промышленного комплекса страны. С ним полностью согласилась министр Армии США Кристин Элизабет Вормут.

«Россия доказала, что ей по силам восстановить свою оборонно-промышленную базу, несмотря на санкции», — сказала она.


Генерал Джордж также указал на способность российских войск быстро «адаптироваться и учиться». В качестве примера он привёл успехи солдат ВС РФ в использовании беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

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Рогов: Остин напоминает маньяка, который одержим идеей уничтожить мир
01 марта 2024, 11:31

Фото: РИА Новости/Стрингер

Министр обороны США Ллойд Остин напоминает маньяка, который одержим войной и идеей полного уничтожения всего мира. Такое мнение высказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Напомним, Остин заявлял, что в случае поражения Украины в конфликте НАТО вступит в борьбу с Россией.

«Остин напоминает маньяка, который одержим войной и идеей уничтожить мир. Повестка конфликта с Россией стала определяющей в западных элитах. Русский солдат уже был после победы в Париже и Берлине, и такое ощущение, что нынешние западные руководители хотят, чтобы наши воины еще побывали в Лондоне и Вашингтоне», — заявил Рогов РИА Новости.

Другого объяснения заявлениям Остина Рогов не нашел, отметив «безумные русофобские действия» элит Запада, которые, по его словам, готовы пытаться удержаться у власти даже ценой конфликта мирового масштаба, забыли об инстинкте самосохранения.

Однако Рогов отметил, что на Западе есть и другие чиновники, которые понимают, что конфликт с Россией не приведет ни к чему хорошему.

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#солдат
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Великобритания готовит своих солдат к позиционной войне из-за Украины
01 марта 2024, 10:48

Фото: istockphoto/zabelin

Армия Соединённого Королевства во время подготовки солдат своих Вооружённых сил делает акцент на ведении позиционной войны. Это стало происходить после того, как командование обратило внимание на ход боевых действий на Украине.
Об этом пишет новостной портал Business Insider. Автор публикации обратил внимание, что британские солдаты стали уделять больше внимания «окопной войне», наблюдая за тем, что происходит во время украинского конфликта. Предыдущие методы ведения боевых действий устарели, говорит обозреватель, цитируя офицеров Вооружённых сил Великобритании.

Казалось, что окопная война осталась в прошлом, на полях Первой мировой, рассуждает далее автор материала. Однако сражения на Украине и особенно успешное отражение войсками РФ украинского контрнаступления показали её эффективность. Журналист отмечает, что военные других стран Североатлантического альянса также углубили подготовку именно к такому типу наземных боёв.

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#украина
#великобритания
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Шольц объяснил свой отказ передавать Taurus Украине
Шольц: Taurus может бить по целям в Москве
01 марта 2024, 10:22

Фото: сайт Кремля

Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, так как они могут поражать цели в Москве. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«У (ракеты. — ред.) Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве», — сказал он на встрече с жителями Дрездена.

По его словам, для контроля над использованием дальнобойных ракет Taurus необходимо будет отправить на Украину немецких военных, однако Шольц подчеркнул, что такое развитие событие полностью исключено.

«Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», — заключил Шольц.

Накануне Шольц уже заявлял, что Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus. Он также строго подчеркнул, что это решение — окончательное.

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#развитие
#ракеты
#шольц
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Politico: Слова Макрона об отправке войск на Украину только навредили Киеву
01 марта 2024, 09:26

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о возможной отправке войск НАТО на Украине, пытался консолидировать усилия Запада по поддержке Украины. Однако на деле его слова только навредили Киеву.
Как сообщает издание Politico, ссылаясь на неназванных французских политиков, Макрон в своём воинственном выступлении также рассчитывал послать России «сильный стратегический сигнал». Однако автор материала пишет, что планы французского лидера своими высказываниями дать «твёрдое предупреждение Кремлю» потерпели полный крах, а по сути — привели к противоположному результату.

В публикации подчёркивается, что слова французского президента и последовавшая затем реакция его союзников, напротив, обнажили раскол и разногласия в стане западных политиков по поводу дальнейшей поддержки Украины. В заключение автор статьи отметил, что на Западе и так уже появились сомнения в оправданности дальнейшей помощи Киеву и возможности его победы, а слова Макрона о необходимости направить туда солдат могут ещё больше подорвать его поддержку.

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#предупреждение
#макрон
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#украина
#киев
#поддержка
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Литва запретила высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград
01 марта 2024, 08:41

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Для россиян будет закрыт еще один маршрут въезда в Евросоюз, так как литовские власти запретили посадку и высадку пассажиров в стране. Об этом заявил журналистам начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Рустамас Любаевас.
С первого марта соответствующий закон вступит в законную силу. Теперь россияне, следовавшие поездом Москва-Калининград не смогут совершить высадку или посадку в Литве. Власти страны заявили, что якобы россияне ранее пользовались техническими остановками для проверки виз и сходили с поездов.

Кабинет министр рассмотрел запрет 21 февраля.

Ранее сообщалось, что Литва намерена оградить свою территории от Белоруссии посредством забора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#литва
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Франция и Германия испугались конфискации активов России в пользу Украины
Bloomberg: Ответ РФ на конфискацию активов пугает Францию, Германию и ЕЦБ
01 марта 2024, 08:31

Фото: istock / Zerbor

Европейский центральный банк, Германия и Франция выразили опасения по поводу конфискации замороженных активов России. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, опасность для государств Запада заключается в создании прецедента, который подтолкнет другие страны избегать хранения резервов в западных валютах.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр отметил, что у Европы нет правовых оснований для ареста замороженных активов РФ, поэтому странам необходимо прорабатывать этот вопрос.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам Евросоюза обсудить дальнейшие действия с российскими замороженными активами. Как утверждает Ляйен, прибыль от них нужно потратить на закупку вооружений для Киева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Стало известно об истинном отношении Шольца к Украине
Аналитик Хоффманн: Шольц не передаёт ВСУ ракеты Taurus из-за отсутствия доверия
01 марта 2024, 08:09

Фото: istock / vadimrysev

Канцлер Германии Олаф Шольц в вопросе поставок Украине немецких ракет Taurus скрывает свое недоверие к Киеву и оправдывается техническими нюансами. Об этом заявил эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в материале издания Focus.

«Отказ в поставке невозможно объяснить техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и их эксплуатацией. Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине», — отметил специалист.
При этом Хоффманн допустил, что немецкий канцлер опасается, что Киев в случае получения ракет может использовать их так, что ему не понравится..

Ранее сообщалось, что США готовят новое оружие для «следующей большой войны». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#эксперт
#киев
#шольц
#олаф шольц
#украина
#ракета
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Сенатор Пушков резко ответил Остину на его слова о возможной войне с РФ
Пушков: Глава Пентагона Остин не понимает своих слов, говоря о войне с РФ
01 марта 2024, 08:03

Фото: istockphoto/icholakov

Глава Пентагона Ллойд Дж. Остин не до конца понимает, о чём говорит, когда допускает военное столкновение НАТО с Россией. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
Выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, американский генерал сказал, что в случае поражения Киева НАТО произойдёт столкновение России и НАТО. В своём телеграм-канале Пушков упоминает статью в немецком журнале Spiegel, автор которой задаётся вопросом, действительно ли украинский конфликт является «нашим конфликтом» и как далеко Запад готов зайти, поддерживая киевский режим.

По мнению сенатора, европейские и заокеанские политики всё чаще начинают задумываться о последствиях возможного военного конфликта с Россией. Однако это не относится ни к часто меняющимся агрессивным британским военным министрам, ни к Макрону с его якобы продуманными заявлениями, ни к Остину, отметил он.

«Похоже, эти политики не вполне понимают, что именно они произносят», — заключил Алексей Пушков.

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#запад
#пушков
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Комментируя слова главы Пентагона, Захарова указала на настоящего агрессора
Захарова назвала безумием слова главы Пентагона о вероятности войны РФ с НАТО
01 марта 2024, 07:03

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Слова главы Пентагона США Ллойда Остина о прямом столкновении России и НАТО в случае поражения Украины безумны. Теперь всем понятно, что агрессором является Вашингтон. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — пишет Захарова .
До этого министра обороны Штатов, Ллойд Остин, заявил, что «поражение Украины грозило бы прямым военным конфликтом между Россией и НАТО».

Ранее в Москве неоднократно заявляли, что РФ, совместно с другими государствами, включая КНР, выступает против гонки вооружений в космосе и сохранение его мирных целей. В российском МИД отмечали, что Соединенные Штаты и их союзники предпринимают шаги по размещению вооружений в космосе и использованию космического пространства для ведения боевых действий, не только в целях обороны.

Ранее Захарова высказалась о соглашениях между Украиной и странами Запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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