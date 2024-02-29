«Летает столько, сколько потребуется»: Полковник Литовкин рассказал о новом оружии России

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Российский оборонно-промышленный комплекс постоянно развивается, успев стать одним из самых мощных и современных в мире.
О преимуществах нового оружия России рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью для RT.
Ракетный комплекс «Сармат», который уже успели поставить российским военным, выполняет роль стратегического оружия, объяснил Литовкин. По его словам, ракеты «Сармата» настолько мощные, что могут летать на расстояние до 18 тысяч километров. При этом, сбить такую воздушную цель практически невозможно, подчеркнул отставной полковник.
Межконтинентальную ракету «Буревестник» эксперт назвал беспилотным летательным аппаратом.
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Ракетный комплекс «Сармат», который уже успели поставить российским военным, выполняет роль стратегического оружия, объяснил Литовкин. По его словам, ракеты «Сармата» настолько мощные, что могут летать на расстояние до 18 тысяч километров. При этом, сбить такую воздушную цель практически невозможно, подчеркнул отставной полковник.
«Это ракета, которая имеет ядерный двигатель и ядерную боеголовку. И она может летать в атмосфере и в воздушном пространстве столько, сколько потребуется», — рассказал Литовкин.
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Евгения Парфентьева