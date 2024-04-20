В Дагестане задержана пособница террориста, который 10 лет назад обезглавил полковника МВД

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В Дагестане задержана пособница террориста-диверсанта, который десять лет назад обезглавил полковника МВД. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнюю Липу М., которую обвиняют в участии в незаконном вооружённом формировании. Отмечается, что задержанная в период с 2014 по 2015 год обеспечивала продуктами главаря диверсионно-террористической группы «Кизилюртовская» Олега Шаляпина.
В это же время Шаляпин и три участника преступной группировки жестоко убили полковника МВД Айтемира Салимгереева. Преступники вломились в дом офицера в городе Кизилюрте, пытали его и после обезглавили.
Отмечается, что все четверо бандитов были уничтожены в процессе различных контртеррористических операций. Против задержанной Липы возбудили уголовное дело. Ей грозит 15 лет тюремного срока.
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