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Над посольством США в Москве подняли флаг по указу Трампа

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Флаг США подняли над посольством страны в Москве по указу вступившего в должность американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что флаг был приспущен по распоряжению экс-главы государства Джо Байдена в память о скончавшемся 30 декабря президенте США Джимми Картере. В указе Байдена было указано, что флаги над Белым домом и другими правительственными зданиями в самих Штатах и в других странах должны оставаться опущенными на протяжении 30 дней.

Однако одним из первых распоряжений Трампа стал запрет на приспускание флагов во время инаугурации главы государства.



Ранее сообщалось, что после вступления в должность Трамп установил в Овальном кабинете кнопку для заказа диетической колы. Такая кнопка присутствовала во время его первого президентского срока, но была убрана с приходом Байдена.

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Секс с порнозвездами, связи с РФ, штурм Капитолия, судимости и налоговые махинации: грязные скандалы Трампа и чем он еще удивит мир
21 января 2025, 11:42

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Четыре судимости, попытка штурма Белого дома, скандальные связи с порнозвездами и налоговые махинации — кажется, весь мир с нетерпением ждет, чем же еще удивит эксцентричный Дональд Трамп, вновь избранный президент США.
Этот человек стал символом скандалов, его жизнь — это постоянное шоу, в котором он выступает как провокатор и шоумен. Трамп, похоже, обладает даром быть непотопляемым: очередные судебные разбирательства лишь придают ему популярности и подогревают интерес общественности. В материале «Радио 1» вспомним яркие инциденты, которые стали неотъемлемой частью его биографии.

Секс с порноактрисами

В разгар предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп решил взять под контроль свою репутацию, заключив соглашения с несколькими женщинами, с которыми у него были романтические связи. Цель была ясна: не допустить, чтобы они раскрыли пикантные подробности его личной жизни. Одной из таких женщин стала модель Playboy Карен Макдугал, которая утверждала, что в 2006-2007 годах у нее была 10-месячная интрижка с Трампом, уже будучи женатым на Мелании.

Медиакомпания American Media Inc. (AMI), владелец таблоида National Enquirer, заплатила Макдугал 130 тысяч долларов за эксклюзивные права на ее историю. Однако после получения прав публикация так и не состоялась — ведь AMI имела тесные связи с Трампом.

Не успела история с Макдугал закончиться, как выяснилось, что аналогичное соглашение было заключено и с порноактрисой Сторми Дэниелс. Она утверждала, что имела интимную связь с Трампом летом 2006 года во время турнира по гольфу на озере Тахо. За свое молчание она также получила 130 тысяч долларов, а позже на судебном процессе описала их бурную ночь во всех подробностях.

Что делает эту историю еще более интригующей, так это то, что выплаты обеим женщинам были компенсированы из средств, собранных для предвыборной кампании Трампа.

В мае 2024 года присяжные признали экс-президента виновным по всем 34 пунктам обвинения, связанным с этими скандальными эпизодами. Однако исполнение приговора было остановлено решением Верховного суда, где большинство судей либо были назначены самим Трампом, либо представляли республиканскую партию.

Фото: iStock/RawFile

Связи с Россией

После победы Дональда Трампа на выборах 2016 года в американском обществе разразился настоящий политический шторм. Его команда оказалась под пристальным вниманием, когда начались подозрения в связях с Россией и вмешательстве в выборный процесс. Обвинения в том, что российские хакеры и тролли использовали кибератаки и пропаганду для манипуляции исходом голосования, стали основой для масштабного расследования.

Фото: iStock/vchal

Это событие быстро приобрело название «Рашиагейт», в отсылке к знаменитому Уотергейтскому скандалу 1974 года, который привел к отставке президента Ричарда Никсона. В 2017 году началось официальное расследование, которое продолжалось почти два года и привлекло внимание всей страны. Итоговый отчет, опубликованный в 2019 году, стал своего рода символом неопределенности: следователи не нашли доказательств сговора между Трампом и российскими властями, но также не смогли опровергнуть возможность вмешательства России в выборы. Таким образом, вина Трампа осталась неясной, а сомнения в легитимности его победы продолжали терзать общество.

Этот «осадочек» стал причиной глубокого раскола в американском обществе. Сторонники Трампа воспринимали расследование как политическую охоту на ведьм, попытку устранить его от власти, в то время как его противники утверждали, что оно выявило серьезные этические и политические проблемы внутри страны. В результате противостояние между двумя лагерями только усилилось, оставив за собой шлейф недоверия и напряженности, который ощущается до сих пор.

Штурм Капитолия

После президентских выборов 2020 года, в которых Джо Байден одержал победу с результатом 51% против 48% за Дональда Трампа, последний заявил о множестве фальсификаций и заговоров, утверждая, что на самом деле выиграл он.

Это заявление разжег недовольство его сторонников. 6 января 2021 года, после митинга, на котором Трамп призвал их защищать свои избирательные права, группа его преданных поклонников ворвалась в Капитолий и на несколько часов захватила здание. Это событие стало основанием для второго импичмента Трампа, однако Сенат вновь оправдал его.

Трамп и Мерил Стрип

На премии «Золотой глобус» в 2017 году Мерил Стрип жестко раскритиковала Дональда Трампа за его пародию на журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески, отметив, что это было унизительно и недопустимо для человека на высоком посту.

Трамп ответил, назвав Стрип переоцененной актрисой и фанаткой Хиллари Клинтон, утверждая, что он не пародировал журналиста, а лишь указал на его нечестность.

Секретные документы в туалете

После завершения своего первого президентского срока Дональд Трамп не успокоился и вывез из кабинетов администрации ряд документов, включая строго секретные материалы — военные планы, разведывательные данные и информацию, касающуюся безопасности США. По закону эти документы должны были быть переданы Национальному архиву, однако они оказались спрятаны в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и были обнаружены ФБР в 2022 году.

Что особенно шокирует, так это то, что некоторые из этих секретных материалов хранились в туалете. Несмотря на это, Трамп не стеснялся показывать их своим гостям. Возможно, он действительно следовал старой пословице: «Хочешь что-то спрятать — прячь там, где это никто не будет искать!».

Фото: iStock/pinkomelet

Налоговые махинации

На протяжении многих лет Дональд Трамп уклонялся от публикации своих налоговых деклараций, в то время как остальные кандидаты в президенты США это делали без колебаний. После продолжительных судебных разбирательств к 2020 году стало известно, что строительный магнат использовал сложные схемы для многомиллионных манипуляций и фактически не платил подоходный налог. Серия статей, опубликованных The New York Times, была основана на утечке данных из его финансовых отчетов.

Кроме того, выяснилось, что многие компании, принадлежащие Трампу, фактически несут убытки, а у него есть значительные долги.

Шокирующие факты

Перед недавними выборами в США информация о Дональде Трампе появлялась чуть ли не ежедневно. Известный журналист Боб Вудворд выпустил книгу, в которой содержатся шокирующие факты из биографии Трампа, а также описания закулисных разговоров и манипуляций во время его первого президентского срока.

Бывшая модель Стейси Уильямс обвинила Трампа в сексуальном насилии, произошедшем в 1993 году, в связке с Джеффри Эпштейном — некогда влиятельным финансистом, который был осужден за педофилию и насилие.

Осенью 2024 года в США вышел байопик «Ученик. Восхождение Трампа», посвященный его молодости, который заинтересует поклонников этого жанра. Однако недавно в России прокатное удостоверение фильма было отозвано по неизвестным причинам.

В любом случае, действия и поступки Трампа продолжат вызывать интерес не только у американцев, но и у международной аудитории в ближайшие годы.

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Трамп приостановил помощь другим странам, в том числе Украине, на 90 дней
21 января 2025, 08:04

Фото: iStock/rarrarorro

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США временно приостановит все программы помощи другим странам, в том числе Украине, на 90 дней. Об этом сообщает AP.
В материале говорится, что помощь США приостановлена для проведения проверок, которые должны определить соответствие предоставления помощи политическим целям новой администрации.

«Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

Дональд Трамп заступил на должность президента Соединенных Штатов 20 января и сместил на этом посту Джо Байдена. С самых первых минут своего правления Трамп заявил о наличии в США только двух гендеров — мужского и женского. Далее президент пообещал вернуть контроль над Панамским каналом, при этом сам себя он назвал миротворцем.


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21 января 2025, 06:15

Фото: iStock/lucky-photographer

Дональд Трамп заступил на должность президента Соединенных Штатов 20 января и сместил на этом посту Джо Байдена. Здесь мы собрали главные его изречения в ходе инаугурации.
С самых первых минут своего правления Трамп заявил о наличии в США только двух гендеров — мужского и женского. Далее президент пообещал вернуть контроль над Панамским каналом, при этом сам себя он назвал миротворцем.

Уже следом Трамп указал направить войска на южную границу страны в целях противостояния мексиканским мигрантам, а мексиканские картели будут признаны террористическими организациями. Это станет одним из ключевых направлений политики Штатов, а сам Трамп пообещал выдворить из страны всех нелегалов.

В США будет отменен мандат на электромобили, а также будет объявлена чрезвычайная ситуацию в сфере энергетики. Еще администрация Трампа подпишет указ о прекращении правительственной цензуры и возвращении свободы слова в стране. Среди обещаний президента также имеется установка американского флага на Марсе.

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Трамп вывел США из ВОЗ в первый день на посту президента
21 января 2025, 05:46

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп вывел свою страну из Всемирной организации здравоохранения. Об этом передают в CNN.
«Президент Дональд Трамп объявил в понедельник о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, что стало серьёзным шагом по разрыву связей с агентством ООН по здравоохранению в первый же день его пребывания в должности», — говорится в сообщении.

В качестве причин этого решения указывается неправильные действия ВОЗ во время пандемии COVID-19. Также отмечаются несправедливо обременительные выплаты от США. Напомним, что Дональд Трамп заступил на пост главы государства 20 января.

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The Guardian: МУС ждет введения агрессивных экономических санкций от Трампа
21 января 2025, 05:25

Фото: iStock/LIVINUS

Международный уголовный суд в Гааге ожидает агрессивных экономических санкций со стороны администрации нового президента США Дональда Трампа, заступившего на пост главы страны 20 января. Об этом пишет The Guardian.
«Есть опасения, что санкции будут использованы для закрытия суда, для его уничтожения, а не просто для того, чтобы связать ему руки», — заявил представитель МУС.

Как рассказали собеседники издания, в случае введения санкций в отношении отдельных представителей суда, ситуация будет управляемой, пусть и сложной. При этом опасения вызывают общеинституциональные ограничения, так как они угрожают функционированию суда в Гааге. На фоне этого может прекратиться работа над рядом расследований. Также существует риск отмены ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта.

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Трамп отменил 78 указов и меморандумов Байдена в первый день президентства
21 января 2025, 04:21

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Президент США Дональд Трамп в первый день своего правления страной отменил 78 указов и меморандумов бывшего главы Штатов Джо Байдена. Соответствующая трансляция ведется на канале ABC в YouTube.
Также Трамп заставил госслужащих вернуться с удаленной работы и распорядился решить вопрос с кризисом стоимости жизни. К тому же США выходят из Парижского соглашения по климату и теперь в Штатах будут восстанавливать свободу слова и отменять цензуру.

Среди указов Трампа значится запрет на использования системы правосудия против политических оппонентов прежней администрации. Еще президент заморозил процесс найма на государственную службу. Под исключения попали армия и некоторые другие категории. Также стоит отметить остановку принятия бюрократами новых нормативных актов. Разморозка данного решения последует после полного контроля над федеральным правительством.

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Трамп назвал администрацию Байдена худшей в истории
21 января 2025, 03:06

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп назвал администрацию бывшего главы Штатов Джо Байдена худшей в истории. Об этом он заявил в ходе своего выступления после инаугурации.
«Я отменю почти 80 разрушительных и радикальных решений предыдущей администрации - одной из худших в истории. Хотя нет, худшей», — сказал Трамп.

Свое высказывание президент сделал на фоне заявления о том, что он отменит порядка 80 решений администрации Байдена. Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января.

Ранее «Радио 1» сообщало о первых подписанных указах нового президента США. В их число вошли раяд назначений и закон о запрете приспускать флаги во время инаугурации президента.

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Трамп подписал первые указы и распоряжения после инаугурации
21 января 2025, 00:26

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп подписал первые указы и распоряжения после своей инаугурации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляции американских новостных телекомпаний.
В частности Трамп совершил первые назначения на должности в его администрации и сделал ряд распоряжений. Согласно одному из них, теперь в США никогда не будут приспускать флаги над правительственными зданиями в ходе инаугурации президента. Также Трамп сделал первые назначения руководителей в различные госструктуры.

К тому же президент поделился своими эмоциями от чаепития с бывшим лидером США Джо Байденом. Трамп назвал встречу очень приятной и прекрасным обычаем. Когда президента попросили высказаться о решении Байдена помиловать членов своей семьи, то он от комментариев отказался фразой: «Я не собираюсь обсуждать это сейчас».

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#президент
#семьи
#трамп
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Маск сделал жест нацистского приветствия на праздновании инаугурации Трампа
20 января 2025, 23:51

Фото: iStock/rarrarorro

Миллиардер Илон Маск в ходе празднования инаугурации президента США Дональда Трампа сделал жест, похожий на нацистское приветствие. Об этом сообщает Shot.
«Илон Маск «слегка» увлекся празднованием инаугурации Трампа и сделал несколько недвусмысленных жестов, напоминающих нацистское приветствие», — пишут в telegram-канале.

Также в ходе своего выступления предприниматель пообещал, что американские астронавты установят флаг США на Марсе. Напомним, Дональд Трамп назначил миллиардера на пост в новый департамента по достижению госэффективности.




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