Над посольством США в Москве подняли флаг по указу Трампа

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Флаг США подняли над посольством страны в Москве по указу вступившего в должность американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС.
Напомним, что флаг был приспущен по распоряжению экс-главы государства Джо Байдена в память о скончавшемся 30 декабря президенте США Джимми Картере. В указе Байдена было указано, что флаги над Белым домом и другими правительственными зданиями в самих Штатах и в других странах должны оставаться опущенными на протяжении 30 дней.
Однако одним из первых распоряжений Трампа стал запрет на приспускание флагов во время инаугурации главы государства.
Ранее сообщалось, что после вступления в должность Трамп установил в Овальном кабинете кнопку для заказа диетической колы. Такая кнопка присутствовала во время его первого президентского срока, но была убрана с приходом Байдена.
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Однако одним из первых распоряжений Трампа стал запрет на приспускание флагов во время инаугурации главы государства.
Ранее сообщалось, что после вступления в должность Трамп установил в Овальном кабинете кнопку для заказа диетической колы. Такая кнопка присутствовала во время его первого президентского срока, но была убрана с приходом Байдена.
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Анастасия Чинкова