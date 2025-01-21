Итоги инаугурации Трампа. Борьба с эмигрантами, возвращение свободы слова и теперь в стране только два гендера

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Дональд Трамп заступил на должность президента Соединенных Штатов 20 января и сместил на этом посту Джо Байдена. Здесь мы собрали главные его изречения в ходе инаугурации.
С самых первых минут своего правления Трамп заявил о наличии в США только двух гендеров — мужского и женского. Далее президент пообещал вернуть контроль над Панамским каналом, при этом сам себя он назвал миротворцем.
Уже следом Трамп указал направить войска на южную границу страны в целях противостояния мексиканским мигрантам, а мексиканские картели будут признаны террористическими организациями. Это станет одним из ключевых направлений политики Штатов, а сам Трамп пообещал выдворить из страны всех нелегалов.
В США будет отменен мандат на электромобили, а также будет объявлена чрезвычайная ситуацию в сфере энергетики. Еще администрация Трампа подпишет указ о прекращении правительственной цензуры и возвращении свободы слова в стране. Среди обещаний президента также имеется установка американского флага на Марсе.
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Уже следом Трамп указал направить войска на южную границу страны в целях противостояния мексиканским мигрантам, а мексиканские картели будут признаны террористическими организациями. Это станет одним из ключевых направлений политики Штатов, а сам Трамп пообещал выдворить из страны всех нелегалов.
В США будет отменен мандат на электромобили, а также будет объявлена чрезвычайная ситуацию в сфере энергетики. Еще администрация Трампа подпишет указ о прекращении правительственной цензуры и возвращении свободы слова в стране. Среди обещаний президента также имеется установка американского флага на Марсе.
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Иван Мусатов