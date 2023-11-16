«Надеются украсть всю экономику»: почему отношения России и США никогда не умрут?

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Отношения России и США предельно истончились и могут быть разорваны в любой момент. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ по случаю 90-летия со дня восстановления дипломатических отношений между странами.
Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Радио 1» отметил, что дипломатические связи между Москвой и Вашингтоном действительно могут быть разорваны в любой момент, однако в экономическом и политическом поле страны не прекратят общаться. По мнению эксперта, России это невыгодно, а у Америки есть свои планы.
Марков подчеркнул, что с экономической точки зрения Соединённым штатам также невыгодно разрывать отношения с Россией. Но это не отменяет их глобальной цели.
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«С точки зрения страны в целом, у нас отношения, к сожалению, не будут нулевыми, они будут только сильно отрицательными, потому что США ведут настоящую гибридную войну. Цель США – сокрушить Россию и создать такой же марионеточный режим, который они создали на Украине. Их эксперты уже придумали сибирский язык, они создали сибирский батальон в рамках вооруженных сил Украины, который они надеются потом использовать в Сибири. Потом эти осколки России использовать в своей большой гибридной войне против Китая», — заметил политолог.
«Нулевые отношения с политической и экономической точки зрения нам невыгодны, мы бы хотели торговать с Америкой и получать технологии. Политически нам нужно решать многие проблемы, в том числе контроль над оружием массового поражения, чтобы не было инцидентов в военно-ядерной сфере. Но с экономической точки зрения Америка надеется захватить все ресурсы России, — “Газпром”, “Роснефть”, “Росатом” и все российские корпорации, всю российскую экономику украсть», — сказал собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова