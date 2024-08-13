НАК: С начала 2024 года в России предотвращено 110 террористических актов

Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью Илону Маску в соцсети X, в котором рассказал о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным, военных возможностях Украины и ядерном арсенале Китая. Беседу в прямом эфире посмотрели более миллиона человек, затронуты были все основные вопросы.