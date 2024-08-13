НАК: С начала 2024 года в России предотвращено 110 террористических актов

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Во вторник, 13 августа, в Москве прошло совещание Национального антитеррористического комитета (НАК). Руководил встречей председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов Российской Федерации к отражению различных террористических посягательств, сообщает РИА Новости. Кроме того, обсуждались основные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции на Украине.
По словам Александра Бортникова, с начала нынешнего года в стране было предотвращено 110 террористических актов. Однако, с учётом событий, произошедших в граничащих с Украиной регионах, следует уделить особое внимание повышению эффективности антитеррористических мер, подчеркнул председатель НАК.
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Александр Бойцов