Захват села и взятие в жителей в заложники: ВСУ вошли в Белгородскую область

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вошли в село Пороз Белгородской области, расположенное в нескольких километрах от российско-украинской границы, и взяли в заложники двух жителей, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Что известно об обстановке в регионе на данный момент и где скрываются украинские диверсанты, читайте в материале «Радио 1».
ВСУ вошли в село и взяли заложников
В сети появилось видео, на котором бойцы 252-го батальона ВСУ находятся в здании Порозовского сельского клуба. Официальное подтверждение того, что солдаты вошли на территорию, на данный момент отсутствует. Дата, когда были сделаны эти кадры, также неизвестна.
«Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины. Сейчас с ними все хорошо – они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», – сообщается в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.
Губернатор Белгородской области подчеркнул, что побывал в селе и встретился с одной из семей. По его словам, все очень переживали и не спали всю ночь.
В НАК сообщили о дополнительных мерах в связи с режимом КТО в трех регионах РФ
Белгородская полиция получила сообщение о диверсантах, переодетых в священников
Днем 10 августа в полицию Белгородской области поступила информация о группе украинских диверсантов, переодетых в священников. По словам источника Baza, наводку получили сотрудники отдела, отвечающего за все районы области. Согласно документам, диверсанты могут быть замаскированы под священнослужителей.
Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что подобные действия неоднократно проводились в целях пиара. Он напомнил, что украинские ДРГ несколько раз заходили на российскую территорию в Белгородской области и пытались афишировать свое присутствие в приграничной зоне.
«Одна из таких групп численностью до отделения на бронемашине подскочила в село Пороз Грайворонского городского округа, которое прямо на границе, записала короткое виде с флагами у здания сельского клуба от имени "252 батальона" и быстро удрала на сопредельную территорию», – завил военкор.
Информация о том, что заложники находятся в населенном пункте, официально не подтверждена.
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Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что режим КТО будет отменен, как только ситуация нормализуется. Он напомнил, что режим КТО действовал на территории региона и во время событий в Грайворонском районе в 2023 году.
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