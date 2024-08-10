В НАК сообщили о дополнительных мерах в связи с режимом КТО в трех регионах РФ

Украина пытается посеять панику в Курской области при помощи поддельных фотографий. Например, некоторые украинские каналы опубликовали фотографию солдата на фоне указателя с надписью «Курск – 10 км», которая была разоблачена как фейк в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).