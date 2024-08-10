В НАК сообщили о дополнительных мерах в связи с режимом КТО в трех регионах РФ

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В трех регионах России – Курская, Брянская и Белгородская области – предпринимаются дополнительные меры в рамках режима контртеррористической операции. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Эти меры направлены на обеспечение безопасности, поддержание правопорядка и усиление охраны объектов.
С 9 августа режим КТО действует на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. НАК заявил, что Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизировать ситуацию в России, решившись на атаку Курской области.
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Александр Климов