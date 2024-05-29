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НАК: Украинские спецслужбы активно вербуют мигрантов для диверсий в России

29 мая 2024, 14:43
Фото: istockphoto/vichinterlang

Фото: istockphoto/vichinterlang

Спецслужбы Украины и западные так называемые информационные центры активизировали свою деятельность по вовлечению мигрантов из стран Центральной Азии в диверсионную и террористическую деятельность на территории Российской Федерации.


Об этом заявил заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Новиков. Во время своего выступления в Красноярске на конференции «Противодействия идеологии терроризма: направления совершенствования профилактической деятельности» в рамках форума «Современные системы безопасности — Антитеррор» он указал, что после начала спецоперации террористическая угроза в значительной степени стала исходить от украинских спецслужб и националистических формирований, а также от западных информационных центров.

Новиков также отметил, что в своей пропагандистской деятельности указанные организации стараются привлекать россиян и иностранцев из числа трудовых мигрантов из Центральной Азии к диверсионно-террористической деятельности, ориентируясь в основном на молодых людей, восприимчивых к идеям национализма и неонацизма, имеющих невысокие моральные качества и ведущих маргинальный образ жизни. Международные террористические организации пытаются создать на территории РФ из таких людей свои законспирированные ячейки, заключил представитель НАК.

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#украина
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#мигранты
Более половины пунктов повестки совещания с участием Путина оказались секретными
29 мая 2024, 15:28

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по национальным проектам и стратегическому развитию страны. Четыре из семи его пунктов были засекречены.
Журналисты телеграм-канала Ria_Kremlinpool опубликовали распоряжение российского президента, в котором некоторые детали мероприятия раскрывал только один пункт — он содержал название совещания. Вторым пунктом в документе значилось требование к Федеральной службе охраны обеспечить проведение встречи.

Пункты с третьего по шестой были закрыты грифом «для служебного пользования». В последнем, седьмом пункте было указано, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в министерстве финансов РФ оценили расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в России по состоянию на 1 мая. Согласно расчётам специалистов, на эти цели было израсходовано 1,124 триллиона рублей.

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#владимир путин
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Помощь Китая России вызывает глубокую обеспокоенность в Европе
Politico: США пытаются убедить страны ЕС в угрозе помощи Китая для России
29 мая 2024, 15:10

Фото: iStock/Zerbor

США стали активно убеждать руководства европейских стран в угрозе помощи Китая России. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, передает Politico.
«На этой неделе я лично передал это предупреждение европейским дипломатам в НАТО с настолько подробностями и конкретикой, насколько это возможно», — рассказал Кэмпбелл.

По его словам, помощь Пекина Москве вызывает глубокую обеспокоенность среди европейских стран. Кэмпбелл также рассказал, что в Североатлантическом совете многие главы государств Европы считают невозможной нормализацию отношений с Китаем, если он будет оказывать помощь России.

Ранее обозреватель издания The Washington Post писал, что Китай после начала конфликта на Украине был якобы готов отправить России оружие, однако «воздержался» от этого после звонка американского президента Джо Байдена.

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#сша
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#оружие
#китай
#нато
#удар
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Эрдоган эмоционально высказался о бездействии ООН в Газе
Эрдоган заявил, что ООН «мертва духом» из-за бездействия в Газе
29 мая 2024, 14:11

Фото: сайт Кремля

ООН оказалась не способна не только остановить геноцид в Газе, организация мертва духом. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках выступления на заседании своей партии в парламенте.
Турецкий лидер отметил, что нападения на Рафах перешли в более кровавую фазу, а наблюдать за действиями Израиля просто невыносимо. Он также считает, что США несут ответственность за геноцид в газе наравне с Израилем.

«В то время как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия, свобода слова и права детей тоже гибнут», — заявил Эрдоган.

Он выразил мнение, что от организации нет никакого толка, так как судьба всего мира находится в руках пяти стран, которые являются постоянными членами Совбеза ООН - Китай, Франция, Россия, Великобритания и США.

«ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? ООН мертва духом», — заключил президент Турции.

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Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за дискуссией по налоговой системе
Песков: в Кремле следят за дискуссией по налоговой системе
29 мая 2024, 13:53

Фото: iStock/yulenochekk

В Кремле очень внимательно следят за дискуссией по изменению налоговой системы России. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что предложения по внесению изменений в налоговую систему являются серьёзной и востребованной инициативой, созданной из посылов президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Песков добавил, что за работой Минфина следят на разных уровнях. В дискуссии активно участвуют эксперты, сотрудники правительства, депутаты Госдумы. В Кремле активно следят за ходом событий.

Накануне Минфин сообщил о подготовке к переходу к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц (НДФЛ). На доходы до 2,4 миллионов рублей сохраняется ставка в 13%. Самая высокая ставка в 22% будет введена при доходе, превышающем 50 миллиардов рублей.

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#дмитрий песков
#налоги
#изменения
#кремль
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В Минобороны Чехии раскрыли, сколько стран выделили деньги для закупки снарядов для Киева
Euractiv: всего четыре страны передали Чехии деньги на покупку снарядов Киеву
29 мая 2024, 13:52

Фото: iStock/Konoplytska

На сегодняшний день всего четыре страны передали Чехии деньги на её инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает Euractiv.
«Только четыре страны передали Чехии деньги на ее инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах: Канада, Дания, Нидерланды и Португалия», — заявила Чернохова.

Она призвала руководства европейских стран активнее отправлять деньги. Особенно Чернохова отметила те страны, которые подписали меморандум, но средства так и не отправили.

В феврале текущего года президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна обнаружила возможность приобрести для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах. Павел также отметил, что передача боеприпасов на Украину будет осуществлена при наличии средств для их покупки.

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#канада
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Швеция поставит Украине самолеты ASC 890
МИД Швеции сообщил, что поставит Украине самолеты ASC 890
29 мая 2024, 13:34

Фото: istockphoto/aquatarkus

Шведские власти передадут Украине самолеты дальней радиолокационной разведки ASC 890. Об этом сообщается на сайте шведского МИДа. Перед этим Киев не раз выпрашивал у Запада истребители F-16, но официально Украина их не получала.
«Швеция передаст Украине самолеты дальней радиолокационной разведки ASC 890 и 1,3 млрд долларов», – говорится в сообщении МИД Швеции.

В марте шведский парламентский комитет по финансам решил поддержать инициативу правительства и отправить Незалежной военную помощь и оказать финансовую поддержку.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном призвал западные страны помочь Украине финансово и предоставить доступ к миллиардам долларов.

Бывший украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве рассчитывают получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных активов России.

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#мир
#швеция
#украина
#самолёты
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#мид
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В Кремле ответили на вопрос об ударе ВСУ по ядерному щиту в Армавире
Песков: о последствиях удара ВСУ по стратегическому объекту следует спросить МО
29 мая 2024, 13:30

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об ударе ВСУ по стратегическому объекту на Кубани — системе предупреждения о ракетном нападении, пишет ТАСС.
Спикер Кремля заявил, что вопрос об атаках по объектам в Армавире следует задать Министерству обороны РФ.
«Вопрос специфический, я рекомендую адресовать его в наше оборонное ведомство», — заявил Песков.

Напомним, 25 мая стало известно об атаке ВСУ по системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. Стратегический объект, расположенный в Армавире, предназначен для обнаружения ракет и космических объектов. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин одним из первых прокомментировал случившееся и заявил, что такие действия провоцируют третью мировую войну.

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#дмитрий рогозин
#всу
#песков
#рф
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WP: США могут ввести санкции против КНР за помощь России
29 мая 2024, 13:11

Фото: istockphoto/designer491

США могут ввести ограничительные меры в отношении Китая за приписываемые китайской стороне поставки ключевых технологий России, а также снять санкции на применение Киевом американских вооружений для атак по российской территории. Об этом сообщает газета The Washington Post.
По словам обозревателя издания Дэвида Игнейшеса, Байден не исключает эти «две новые жесткие контрмеры для борьбы с успехами России на Украине».

«Чтобы противостоять российским продвижениям на Украине, президент Байден рассматривает две новые жесткие контрмеры: наказать Китай за поставки ключевых технологий Москве и снять ограничения на использование Украиной американского оружия малой дальности для атак внутри России», – говорится в статье.

До этого в Госдепе отмечали, что власти США не меняют своей позиции, касающейся запрета на использование Киевом американского оружия для ударов по территории РФ. К слову, на Западе тревожатся из-за предупреждения российского президента Владимира Путина об ударах по России.

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#мир
#санкции
#сша
#россия
#китай
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Спикер парламента Грузии намерен подписать закон об иноагентах вместо президента
29 мая 2024, 13:00

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили намерен подписать закон об иноагентах вместо президента. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
По его словам, президент страны Саломе Зурабишвили не подпишет закон, который накануне законодательный орган принял, преодолев её вето. В связи с этим, документ подпишет он сам.

Отмечается, что закон после преодоления вето отправляется на повторную подпись президенту в течение трёх дней. Если глава государства за пять дней не подписывает его, то подпись вправе поставить спикер парламента. После этого документ вступит в силу.

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#грузия
#закон
#иностранный агент
#президент
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