НАК: Украинские спецслужбы активно вербуют мигрантов для диверсий в России

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Спецслужбы Украины и западные так называемые информационные центры активизировали свою деятельность по вовлечению мигрантов из стран Центральной Азии в диверсионную и террористическую деятельность на территории Российской Федерации.
Об этом заявил заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Новиков. Во время своего выступления в Красноярске на конференции «Противодействия идеологии терроризма: направления совершенствования профилактической деятельности» в рамках форума «Современные системы безопасности — Антитеррор» он указал, что после начала спецоперации террористическая угроза в значительной степени стала исходить от украинских спецслужб и националистических формирований, а также от западных информационных центров.
Новиков также отметил, что в своей пропагандистской деятельности указанные организации стараются привлекать россиян и иностранцев из числа трудовых мигрантов из Центральной Азии к диверсионно-террористической деятельности, ориентируясь в основном на молодых людей, восприимчивых к идеям национализма и неонацизма, имеющих невысокие моральные качества и ведущих маргинальный образ жизни. Международные террористические организации пытаются создать на территории РФ из таких людей свои законспирированные ячейки, заключил представитель НАК.
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Александр Бойцов