НАК: Ликвидированные в Карабулаке боевики были приверженцами ИГ*

Фото: iStock/zabelin
Шестеро боевиков, ликвидированных в Карабулаке, были приверженцами ИГ*, об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Напомним, вечером 2 марта в городе Карабулак Республики Ингушетия ввели режим контртеррористической операции (КТО). Правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили в одной из квартир боевиков, которые намеревались совершить теракты на территории региона. Преступники дали отпор силовикам, завязалась перестрелка. Жителей близлежащих домов экстренно эвакуировали, район оцепили.
Позже стало известно, что всех шестерых боевиков удалось успешно ликвидировать. Никто из жителей Карабулака не пострадал.
Как сообщили в НАК, преступники были приверженцами ИГ*, их личности предварительно установлены.
Читайте также:
Активная фаза КТО в Карабулаке приостановлена
В сети появились кадры перестрелки с боевиками в Карабулаке
В Ингушетии идут столкновения с боевиками в многоквартирном доме
*Запрещённая в России террористическая организация
Позже стало известно, что всех шестерых боевиков удалось успешно ликвидировать. Никто из жителей Карабулака не пострадал.
Читайте также:
Активная фаза КТО в Карабулаке приостановлена
В сети появились кадры перестрелки с боевиками в Карабулаке
В Ингушетии идут столкновения с боевиками в многоквартирном доме
*Запрещённая в России террористическая организация
Евгения Парфентьева