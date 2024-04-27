Полиции могут дать право выдворять мигрантов с территории России

Фото: iStock/Oleg Elkov
В Госдуму внесли законопроект о праве полиции принимать решения о выдворении иностранцев.
Соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Как поясняют авторы проекта закона, инициатива сократит временные и финансовые затраты, которые связаны с доставлением иностранцев в суд и позволит быстро выдворять из страны нарушивших закон.
Сейчас депортировать иностранцев можно только по решению суда. Этому предшествует рассмотрение дела об административном правонарушении.
Таким образом, в случая одобрения законопроекта, полицию и пограничные органы наделят полномочиями самостоятельно решать вопросы выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
Читайте также:
«Подставил и меня, и себя»: В Госдуме рассказали о скрывшемся участнике спецоперации
В Госдуме раскрыли, кому не понравится исход конфликта на Украине
В Госдуме одобрили идею о страховании ответственности владельцев ТЦ
Сейчас депортировать иностранцев можно только по решению суда. Этому предшествует рассмотрение дела об административном правонарушении.
Таким образом, в случая одобрения законопроекта, полицию и пограничные органы наделят полномочиями самостоятельно решать вопросы выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
Читайте также:
«Подставил и меня, и себя»: В Госдуме рассказали о скрывшемся участнике спецоперации
В Госдуме раскрыли, кому не понравится исход конфликта на Украине
В Госдуме одобрили идею о страховании ответственности владельцев ТЦ
Алёна Самарева