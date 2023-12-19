«Нас не приглашают»: Зеленский высказался о судьбе Украины

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Глава Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции пожаловался, что Украину так и не пригласили в НАТО.
«Возможно ли частичное вступление в НАТО? Нас не приглашают в НАТО, и сигнал по теме частичного участия – «маячня» (ерунда), мы ни разу не получали такого предложения от партнеров, я не представляю, как это может быть», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
При этом, ранее зампред Европарламента (ЕП) Катарина Барли заявляла, что Киев не смогут принять в Европейский союза, на вступление в который Украина также претендует, ранее чем в 2029 году. По её словам, Украина не соответствует необходимым критериям для вступления в ЕС. Помимо этого, она отметила, что следующий созыв в Европарламенте начнётся после предстоящих выборов и завершится только к 2029 году.
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Евгения Парфентьева