«Ещё полмиллиона»: Зеленский сообщил, что продолжит отправлять украинцев на убой

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Генеральный штаб Украины попросил мобилизовать еще полмиллиона человек в ряды ВСУ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
«Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддержать это решение», - объяснил свою позицию Зеленский.
По словам главы Украины, генштаб заявил о необходимости в мобилизации ещё 450-500 тысяч человек. Он также отметил, что проведение столь масштабной мобилизации обойдется стране примерно в 13 миллиардов долларов.
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