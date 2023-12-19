«Слушайте Путина»: Американский эксперт обратился к Западу с неожиданным заявлением

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Западу необходимо внимательно слушать российского президента Владимира Путина, чтобы понять, что РФ намерена делать дальше, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Ask The Inspector.
«Я дам совет — слушайте, что говорит Путин. Этот человек четко говорит, что Россия будет делать. Благодаря его речам можно понять многое о том, как работает российское правительство, каковы его приоритеты», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По мнению разведчика, Россия больше не будет доверять западным лидерам, пока они координально не изменят свой политический курс.
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Евгения Парфентьева