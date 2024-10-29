National Interest: Российские подлодки класса «Борей» являются лучшими в мире

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Российские подводные лодки класса «Борей» по многим показателям превосходят своих американских конкурентов и обладают перед ними рядом стратегических преимуществ. Эти субмарины смело можно назвать лучшими в мире.
Об этом пишет военный обозреватель журнала The National Interest. В частности, в публикации указывается, что подводные лодки класса «Борей» оснащены передовой гидроакустической системой «Иртыш-Амфора-Б-055», что позволяет им обнаруживать подводные угрозы более эффективно, чем субмаринам класса «Огайо» и «Вирджиния» Военно-морских сил США.
Автор материала поясняет, что подлодки класса «Борей» обладают большей ситуационной осведомлённостью, чем самые современные и мощные американские субмарины. По его мнению, Россия обладает «настоящей жемчужиной среди подводных лодок», и Пентагон не может игнорировать это превосходство.
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Александр Бойцов