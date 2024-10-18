ТАСС: атомный ракетоносец «Князь Пожарский» приступил к госиспытаниям

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Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский», построенный на заводе «Севмаш» сейчас проходит государственные испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«АРПКСН «Князь Пожарский» успешно завершил заводские ходовые испытания и в настоящее время проходит государственные испытания», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вывод корабля из эллинга «Севмаша» состоялся 3 февраля. Предварительно, субмарина будет передана ВМФ России до конца текущего года.
АРПКСН «Князь Пожарский» относится к четвертому поколению подводных атомоходов. Он оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, а также межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования «Булава».
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Элина Позднякова