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ТАСС: атомный ракетоносец «Князь Пожарский» приступил к госиспытаниям

18 октября 2024, 14:34
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский», построенный на заводе «Севмаш» сейчас проходит государственные испытания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«АРПКСН «Князь Пожарский» успешно завершил заводские ходовые испытания и в настоящее время проходит государственные испытания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вывод корабля из эллинга «Севмаша» состоялся 3 февраля. Предварительно, субмарина будет передана ВМФ России до конца текущего года.



АРПКСН «Князь Пожарский» относится к четвертому поколению подводных атомоходов. Он оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, а также межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования «Булава».

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Швыткин: Заявление Зеленского о ядерном оружии подчёркивает его нелегитимность
18 октября 2024, 14:47

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал безответственным и абсурдным заявление Владимира Зеленского о том, что для Украины членство в НАТО — альтернатива ядерному оружию.
«Это безответственное заявление со стороны лидера Украины ещё раз подчеркивает его нелегитимность. Абсолютно абсурдное заявление. Это является самоубийственным шагом в отношении тех государств, которые будут возглавлять или оказывать какую-либо помощь в возможном ядерном потенциале Украины. Власти Украины проводят безответственную политику. Такого рода заявление подчёркивает, что это — фашистский режим», — прокомментировал в беседе с RT Швыткин.

До этого Владимир Зеленский в беседе с Financial Times заявил о том, что судьба Украины имеет три пути развития, которые будут определяться итогами выборов в США. Как передают argumenti.ru, по его мнению, один из таких путей – продолжение поддержки киевского режима.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо ЕС заявил о том, что ЕС устал от украинского конфликта, потому что ситуация никак не разрешается, несмотря на оружейные поставки Киеву.

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Байден предупредил Украину о предстоящей тяжелой зиме
Президент США Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима
18 октября 2024, 14:22

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Украину ждет тяжелая зима, предупредил американский лидер Джо Байден на пресс-конференции в Берлине. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Байден отметил, что в предстоящие холода никому не следует расслабляться. Лидер Соединенных Штатов призвал зарубежных союзников по Североатлантическому альянсу продолжать военную помощь Украине.

Байден добавил, что НАТО «остается сильной и более единой, чем когда-либо».

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима этого года может стать самой тяжелой в истории Украины. С весны 2024 года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В МИД РФ раскрыли последствия убийства главы ХАМАС
МИД РФ об убийстве главы ХАМАС Синвара: замена уже нашлась
18 октября 2024, 13:46

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара в газе Синвара вряд ли скажется на ситуации в регионе, замена ему уже нашлась, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, движение возглавит Халед Машаль.
«Уже не первый раз происходят такие драматические события. Находится всегда замена и уже нашлась. Я так понимаю, что Халед Машаль, который когда-то и до Исмаила Хания возглавлял уже ХАМАС, сейчас опять возглавит ХАМАС», — пояснил он.
Напомним, 17 октября в секторе Газа израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара. Эту информацию 17 октября распространила государственная телерадиокомпания Kan, ссылаясь на источник, позже ее подтвердили в ЦАХАЛ и опубликовали видео, на котором виден глава палестинского движения, снятое дроном всего за несколько минут до его ликвидации.

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Байден едва не присвоил ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара США
18 октября 2024, 13:28

Джо Байден (сайт Кремля)

Президент США Джо Байден чуть не присвоил Вашингтону ликвидацию главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Слова заокеанского лидера приводит Белый дом.
«Сегодня хороший день для мира. Мы взяли Син… Я позвонил Биби (премьер-министру Израиля Биньямину - ред.) Нетаньяху, чтобы поздравить его с взятием Синвара», — сказал Байден журналистам по прибытию в ФРГ на встречу с мировыми лидерами.
Перед этим в Госдепе США заявляли, что американская сторона считала главу ХАМАС главным препятствием, чтобы завершить конфликт между Палестиной и Израилем. При этом подчеркивалось, что о сроках прекращения конфликта Вашингтон говорить не готов.

Израиль начал операцию «Железные мечи» 7 октября 2023 года в ответ на проникновение боевиков ХАМАС в приграничье.

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США удвоят производство ракетных двигателей
Defense One: США удвоят производство ракетных двигателей на фоне поставок ВСУ
18 октября 2024, 13:18

Фото: iStock/Austin Nooe

Американская оборонно-промышленная компания Northrop Grumman намерена удвоить объемы производства ракетных двигателей в год для восполнения Пентагоном запасов вооружений после поставок Украине. Об этом информирует издание Defense One.
Согласно информации источника, предприятие готовится увеличить годовое производства твердотопливных ракетных двигателей до 14 тысяч единиц. При том, что в течение последних нескольких лет компания выпускала порядка 5-6 тысяч двигателей ежегодно.

Как отметил руководитель одного из подразделений концерна Гордон Лопрести, спрос диктует необходимость увеличивать производство. Northrop Grumman установила «отличные партнерские отношения с правительством Соединенных Штатов», что позволит добиться намеченных целей.

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ЦАХАЛ опубликовала кадры с дрона с последними минутами главы ХАМАС Синвара
18 октября 2024, 13:09

Фото: iStock/Tomas Ragina

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео, на котором виден глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, снятые дроном всего за несколько минут до его ликвидации.
На видео видно, как дрон залетает внутрь полуразрушенного дома. В помещении находится раненый Синвар, однако лицо мужчины закрыто. Лидер ХАМАС попытался сбить БПЛА палкой, но промахнулся.

По предварительной информации, чуть позже Синвар был убит выстрелом снайпера в голову.

Напомним, 17 октября в секторе Газа израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара. Эту информацию 17 октября распространила государственная телерадиокомпания Kan, ссылаясь на источник.

Ранее сообщалось, что ВВС атаковали десятки бойцов ХАМАС и «Исламского джихада», которые, по данным военных, действовали в здании школы на севере анклава.

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Путин обсудит сотрудничество государств с президентом ОАЭ
18 октября 2024, 13:07

Владимир Путин (Фото: Сайт Кремля)

Двустороннее сотрудничество РФ и ОАЭ обсудят президент Владимир Путин и его коллега Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, сообщили в Кремле. Лидеры также поговорят о происходящем на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
«…Будут рассмотрены состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня…» — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что российский лидер выступил на деловом форуме БРИКС, в котором принимают участие известные предприниматели стран-участниц объединения.

Путин подчеркнул, что ими ведется успешное сотрудничество и разработка проектов в различных сферах: промышленной, энергетической, цифровой, а также инфраструктурной и сельскохозяйственной.

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Путин выступил на открытии пленарной сессии делового форума БРИКС
18 октября 2024, 12:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил на открытии пленарной сессии делового форума БРИКС, отметив солидный состав участников, среди которых ведущие бизнесмены из всех государств объединения. В своей вступительной речи он указал, что компании стран объединения успешно сотрудничают и разрабатывают совместные проекты в промышленности, энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике.
Он также обратил внимание, что на форум прибыли предприниматели из тех стран, которые вступили в БРИКС только в этом году — из Саудовской Аравии, Ирана, Египта, Эфиопии, Объединенных Арабских Эмиратов. Российский лидер подчеркнул, что Россия в роли председателя объединения поможет всем новоприбывшим странам включиться в механизмы БРИКС.

Президент напомнил, что российское председательство проходит под общим девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Потому Россия провела более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит БРИКС запланирован в Казани 22–24 октября.

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Китай опроверг поставки оружия сторонам конфликта на Украине
МИД Китая: Пекин не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта на Украине
18 октября 2024, 12:23

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта на Украине и призывает США перестать использовать ситуацию для очернения и давления на Пекин, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Таким образом она прокомментировала введение американских санкций против китайских компаний, которые якобы связаны с используемыми российскими войсками беспилотниками.
«Китай никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон украинского конфликта, Пекин строго контролирует экспорт продукции двойного назначения, включая дроны, а также выступает против использования гражданских беспилотников в военных целях», — пояснила она.
Мао Нин добавила, что Китай призывает США перестать пользоваться украинским конфликтом для очернения и давления на Китай, а также перестать без разбора вводить незаконные односторонние санкции.

Она также подчеркнула, что Китай будет всеми способами защищать права и интересы своих граждан.

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