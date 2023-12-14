Daily Express: Путин усилил ВМФ РФ двумя новыми атомными подлодками

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Президент РФ Владимир Путин усилил ВМФ новыми атомными подводными лодками с баллистическими и крылатыми ракетами. Об этом пишет Daily Express (DE).
«Владимир Путин предоставил российскому Военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало», — говорится в публикации.
Уточняется, что крылатыми ракетами и торпедами оснащена многоцелевая подлодка «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М», а межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» — стратегическая АПЛ «Император Александр III» проекта 955А «Борей-А».
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