НАТО направит Украине 40 миллиардов евро

Саудовскую Аравию рассматривают как одно из возможных мест для проведения второй мирной конференции по Украине. Об этом со ссылкой на информированный дипломатический источник в Анкаре сообщают РИА Новости. По словам собеседника, конкретики насчет места и времени пока все еще нет.