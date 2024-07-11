НАТО направит Украине 40 миллиардов евро

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НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в 2025 году, сообщается в совместной декларации стран-членов альянса по итогам саммита.
Ранее НАТО заявило о желании продолжить расширение в Черном море, а также в направлении восточных Балкан,
До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине является самым большим риском для альянса. По его словам, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».
Кроме того, источник, близкий к НАТО, сообщил, что страны военного блока согласовали текст итоговой декларации к саммиту, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
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В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины
До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине является самым большим риском для альянса. По его словам, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».
Кроме того, источник, близкий к НАТО, сообщил, что страны военного блока согласовали текст итоговой декларации к саммиту, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
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В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины
Александр Климов