В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины

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В совместную декларацию итогов саммита НАТО в Вашингтоне включили пункт о будущем Украины, передает информационное агентство ТАСС на основе содержания документа.
Согласно коммюнике, Украина «находится на необратимом пути в альянс».
Альянс продолжит поддерживать Украину на ее «необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО», пока Киев будет проводить необходимые реформы, заявили участники саммита. Однако альянс будет «в состоянии» пригласить Украину, когда все союзники согласятся на это.
Ранее источник, близкий к НАТО, сообщил, что страны военного блока согласовали текст итоговой декларации к саммиту, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Источник также сообщил, что в итоговом документе НАТО продолжит поддерживать Украину «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО».
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«Мы полностью поддерживаем право Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины – в НАТО», – цитирует агентство документ.
Альянс продолжит поддерживать Украину на ее «необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО», пока Киев будет проводить необходимые реформы, заявили участники саммита. Однако альянс будет «в состоянии» пригласить Украину, когда все союзники согласятся на это.
Ранее источник, близкий к НАТО, сообщил, что страны военного блока согласовали текст итоговой декларации к саммиту, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Источник также сообщил, что в итоговом документе НАТО продолжит поддерживать Украину «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО».
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Александр Климов