НАТО заявило о планах расширения в Черном море и на восточных Балканах

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НАТО пожелало продолжить расширение в Черном море, а также в направлении восточных Балкан, сообщается в декларации саммита, передает РИА Новости.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса. По его словам, что успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».
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Александр Климов