НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса»

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НАТО обвинила РФ в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военного блока.
Уточняется, что действия Москвы якобы включают «дезинформацию, саботаж, насилие» и иные преступления. В данном заявлении страны Альянса выразили готовность к защите от нападений и гибридной войны.
Отмечается, что Североатлантический альянс продолжит снабжать Украину оружием.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за 5 лет в специальный фонд 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет замыслов против РФ. Госсекретарь США назвал НАТО исключительно оборонной организацией.
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Отмечается, что Североатлантический альянс продолжит снабжать Украину оружием.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за 5 лет в специальный фонд 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет замыслов против РФ. Госсекретарь США назвал НАТО исключительно оборонной организацией.
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Екатерина Коршунова