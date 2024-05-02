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НАТО обвинила Россию в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса»

02 мая 2024, 19:35
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

НАТО обвинила РФ в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военного блока.
Уточняется, что действия Москвы якобы включают «дезинформацию, саботаж, насилие» и иные преступления. В данном заявлении страны Альянса выразили готовность к защите от нападений и гибридной войны.

Отмечается, что Североатлантический альянс продолжит снабжать Украину оружием.



Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за 5 лет в специальный фонд 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет замыслов против РФ. Госсекретарь США назвал НАТО исключительно оборонной организацией.

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#нато
#россия
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#война
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Депутат Толмачёв заявил о невероятно сложных условиях работы правительства
02 мая 2024, 19:23

Фото: iStock/Yury Gubin

Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что нынешний состав правительства работал в чрезвычайно сложных условиях, вызванных в том числе коронавирусом, кризисами, санкционной политикой Запада.
«Коллеги вели работу в невероятно сложных обстоятельствах. Сперва пандемия коронавируса, затем вызванный им экономический кризис, специальная военная операция и противостояние с Западом — это та реальность, в которой кабмин жил с момента своего назначения в 2020 году», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Толмачёв.

При этом он высказал уверенность в том, что правительство в новом составе также продолжит успешно реализовывать актуальные задачи, связанные с экономикой, политикой, победой России в СВО, национальными проектами и т. д.

А до этого сербский парламент (Скупщина) утвердил новый кабинет министров во главе с бывшим министром обороны Милошем Вучевичем.

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#пандемия
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#рф
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Глава МИД Израиля обвинил Эрдогана в нарушении соглашений из-за прекращения торговли
02 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/photoman

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений после решения Анкары о приостановке торговли с Тель-Авивом. Об этом Кац написал в социальной сети X.
Израильский министр отметил, что его государство быстро найдет замену турецкому направлению во внешней торговле. По словам Каца, решение Эрдогана характеризует его как диктатора, который пренебрегает интересами турецкого народа и предпринимателей.

Напомним, 2 мая стало известно, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем. В настоящее время турецкая сторона еще не объявила о данном решении на официальном уровне. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Тель-Авивом.

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Турция прекратила всю торговлю с Израилем
Bloomberg: Турция остановила весь экспорт и импорт с Израилем
02 мая 2024, 18:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турция приостановила все торговые отношения с Израилем. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников.
Отмечается, что весь импорт и экспорт остановлен с четверга, 2 мая. В настоящее время турецкая сторона еще не объявила о данном решении на официальном уровне.

Иных подробностей не приводится.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Тель-Авивом.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#экспорт
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#израиль
#торговля
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Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»
02 мая 2024, 18:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» троих подростков, которые помогали людям во время теракта в подмосковном «Крокус Сити холле». Указ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что медаль получат Артем Донсков, Ислам Халилов и Никита Иванов.

Ранее сообщалось, что подростков также наградили в Госдуме. Среди награждённых ребят также присутствовали Виктория Волчихина, Александр Журик, Елизавета Терехова. Им вручили благодарственные письма, ноутбуки, ручки и ежедневники с символикой Госдумы, а также подарочные книги о России.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#теракт
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В Сербии утверждено новое правительство
Новое правительство во главе с Вучевичем утвердили в Сербии
02 мая 2024, 18:24

Фото: iStock/rarrarorro

Сербский парламент (Скупщина) утвердил новый кабинет министров во главе с бывшим министром обороны Милошем Вучевичем.
Отмечается, что парламент Сербии в течении двух дней рассматривал состав и программу будущего кабмина, предложенные кандидатом в премьеры. Накануне Вучевич представил депутатам направления работы правительства, после чего начались дискуссии с оппозицией, в ходе которых также звучали и личные претензии.

В результате большинством голосов (152 – за, 61 – против) была утверждена программа и избрано правительство, сообщила председатель парламента Ана Брнабич.

Вучевич ранее заявлял, что «краеугольными камнями» работы избранного правительства являются военный нейтралитет и политическая независимость страны.

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#сербия
#правительство
#политика
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В Киеве призвали перейти к «наступательной украинизации» страны
Языковой омбудсмен Креминь призвал перейти к наступательной украинизации страны
02 мая 2024, 18:09

Фото: iStock/HStocks

Украина должна перейти от «оборонительной» к «наступательной украинизации». Об этом заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь. Соответствующее обращение опубликовано на его официальном сайте.
Креминь отметил, что такая мера позволит вести контроль за обеспечением функционирования украинского языка в стране. О том, как будет реализована «укранизация», языковой омбудсмен не сообщил.

Ранее Креминь уже выступал с подобным заявлением. 17 апреля он сообщил, что из эфиров местных телеканалов русский язык должен полностью исчезнуть. Прежде глава ДНР Пушилин заявил, что ни в одной школе ДНР не хотят изучать украинский язык. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#школы
#русский язык
#контроль
#омбудсмен
#украина
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В посольстве РФ в Швейцарии осудили проведение мирной конференции без России
Посольство в Швейцарии назвало бессмысленным обсуждения мира по Украине без РФ
02 мая 2024, 17:47

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Обсуждение мирного урегулирования украинского конфликта без России бессмысленно. Об этом пресс-служба посольства России в Берне сообщила РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что проведение конференции по Украине на самом деле является не более чем продвижением «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая представляет собой набор ультиматумов к России. А такой язык российские власти считают неприемлемым.

Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии состоится саммит по Украине. Россию на эту конференцию не пригласили. Однако участвовать в ней будут представители 160 государств.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также указывал на то, что проведение переговорного процесса по российско-украинскому конфликту без участия Москвы не имеет смысла.

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#россия
#украина
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#переговоры
#мир
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МИД Киргизии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ
02 мая 2024, 17:26

Фото: iStock/HStocks

Киргизия рекомендовала своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение МИДа страны.
В документе говорится, что гражданам Киргизии стоит отказаться от поездок в Россию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу.

Прежде сообщалось, что Россия предоставит временное убежище гражданину Киргизии, который принимал участие в спецоперации на территории Украины. На родине мужчине грозит тюремное заключение за наемничество. Об этом прежде сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#мир
#сво
#рф
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В Раде предрекли, что Россия приспособится к ракетам ATACMS за пару месяцев
Советник комитета Рады Ступак: РФ приспособится к ракетам ATACMS за пару месяцев
02 мая 2024, 16:55

Фото: iStock/ olegda88

Россия адаптируется к ракетам ATACMS за пару месяцев и сможет им полноценно противостоять. Об этом заявил советник комитета верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Иван Ступак, приводит его слова Newsweek.
По его словам, российская армия приспосабливается к противодействию ракет за короткий промежуток времени. Он предположил, что у Киева есть два месяца, прежде чем ВС РФ адаптируются к ATACMS.

Ступак отметил также снижение эффективности от ударов американскими снарядами. Тому виной российские средства РЭБ, отметил украинский политик.

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