Сийярто: генсек НАТО предложил собрать $100 млрд на военную помощь Украине

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Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за 5 лет в специальный фонд 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщает телеканал M1.
По словам Сийярто, исходя из данного предложения, можно сделать вывод о том, что Североатлантический альянс планирует продолжение вооруженных действий в течение указанного времени. Министр Венгрии отметил, что страна не хочет участвовать в этих действиях НАТО.
Сийярто подчеркнул, что в ближайшее время в рамках переговоров Венгрия будет бороться за то, чтобы государство могло оставаться в стороне от «этого безумия». Министр заключил, что правительство считает своей «самой важной задачей гарантировать безопасность венгерских граждан».
Напомним, ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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Сийярто подчеркнул, что в ближайшее время в рамках переговоров Венгрия будет бороться за то, чтобы государство могло оставаться в стороне от «этого безумия». Министр заключил, что правительство считает своей «самой важной задачей гарантировать безопасность венгерских граждан».
Напомним, ранее президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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Екатерина Коршунова