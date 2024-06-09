НАТО планирует создание поста представителя по Украине

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НАТО изучает возможность создания поста специального представителя по Украине. В его задачи будет входить передачи журнал Foreign Policy.
По данным издания, спецпредставитель Альянса по Украине будет находиться в Киеве. Предполагается, что он «будет координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву из различных западных стран».
Ранее стало известно, что НАТО отказались от плана создания фонда помощи Украине.
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Александр Климов