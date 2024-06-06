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НАТО не видит неминуемой угрозы странам-участницам с российской стороны. Об этом в рамках пресс-конференции в Хельсинки заявил генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Мы не видим неминуемой угрозы какому-либо члену НАТО», – сказал Столтенберг, отвечая прессе.
Он добавил, что после окончания украинского конфликта РФ может перегруппировать силы, но это не означает угрозы с ее стороны для какой-либо из стран-участниц блока. Столтенберг сослался на соглашение о коллективной безопасности, а также на пятую статью устава НАТО. Поэтому, со слов генсекретаря, «идея, что начался обратный отсчет до следующей войны, неправильная».
До этого Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не собирается развертывать собственные силы на Украине. Он подчеркнул, что в альянсе сфокусированы на установлении «более сильных рамок» для долгосрочной помощи киевскому режиму.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, на фоне которой страны коллективного Запада оказывают всяческую поддержку украинским неонацистам.
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Никита Кротов