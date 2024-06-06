«Идея неправильная»: НАТО не видит угрозы со стороны России

Французские политики, представляющие оппозиционные партии, должны выступить против визита Владимира Зеленского во Францию и его встречи с президентом Эммануэлем Макроном. Об заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.