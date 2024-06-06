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Много специалистов НАТО прибыло на Украину, которые назначены на руководящие должности в ВСУ, что говорит об укреплении военного сотрудничества Киева и Запада. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники, его слова передает РИА Новости.
«За последнее время в вооруженные силы Украины прибыло большое количество натовских специалистов, которые фактически занимают руководящие должности в армии. На Украине идет расширение взаимодействия со странами НАТО», — заявил Марочко.
По его словам, украинское военно-политическое руководство укрепляет военное сотрудничество и взаимодействие с НАТО и странами ЕС. Марочко также добавил, что на границе Украины с Польшей, Румынией и Молдавией появились КПП, через которые перевозят западное вооружение без «бюрократической волокиты».
Кроме того, киевский режим ведёт активную работу по дипломатической линии. В рамках этих действий подписываются договоры, предоставляющие НАТО расширенные полномочия на территории Украины, заключил Марочко.
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