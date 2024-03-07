Фото: iStock/diegograndi
В Литве в 2024 году появятся системы ПВО НАТО, включая Patriot. Об этом на пресс-конференции сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.
Литва станет первой страной в Прибалтике, где будут установлены ротационные силы ПВО. При этом, Арвидас Анушаускас отметил, что система Patriot будет развернута в Литве европейской страной, а не Соединенными Штатами Америки.
Декларация о размещении систем ПВО НАТО на ротационной основе была подписана на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года. Тогда министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии оформили совместную декларацию по вопросам противовоздушной обороны (ПВО).
Взвешивая все риски от усиления стран Востока, США и их союзники намерены использовать НАТО в качестве главного инструмента гегемонии в мировых делах.
Читайте также:
Литва запретила высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград
Литва ужесточит контроль над ввозимым из России зерном
Литва предложила включить гвозди и спицы в новый пакет антироссийских санкций
«Первый раз страны уже договорились, конкретную дату сейчас не назову, но мы обсудили появление в Литве конкретных систем ПВО, до Patriot включительно. Это произойдет уже в этом году», — заявил Анушаускас.
Взвешивая все риски от усиления стран Востока, США и их союзники намерены использовать НАТО в качестве главного инструмента гегемонии в мировых делах.
Читайте также:
Литва запретила высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград
Литва ужесточит контроль над ввозимым из России зерном
Литва предложила включить гвозди и спицы в новый пакет антироссийских санкций
Мария Федоровцева