Литва запретила высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград

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Для россиян будет закрыт еще один маршрут въезда в Евросоюз, так как литовские власти запретили посадку и высадку пассажиров в стране. Об этом заявил журналистам начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Рустамас Любаевас.
С первого марта соответствующий закон вступит в законную силу. Теперь россияне, следовавшие поездом Москва-Калининград не смогут совершить высадку или посадку в Литве. Власти страны заявили, что якобы россияне ранее пользовались техническими остановками для проверки виз и сходили с поездов.
Кабинет министр рассмотрел запрет 21 февраля.
Ранее сообщалось, что Литва намерена оградить свою территории от Белоруссии посредством забора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова