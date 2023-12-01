Назарбаев рассказал о недовольстве населения из-за передачи власти Токаеву

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что много людей восприняли в штыки его решение о выборе действующего главу республики Касыма-Жомарта Токаева в качестве преемника. Об этом экс-глава написал в своей книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе», информирует портал Tengrinews.
Назарбаев считает, что сомнения были вызваны отсутствием у Токаева опыта, а также борьбой за власть
«Некоторые из тех, кто был против (тайно, конечно) моего состоявшегося решения о выборе преемника, мечтали занять пост президента. Сначала они не смогли выразить несогласие со мной. Затем они не смогли выразить несогласие с волеизъявлением народа на выборах», — пишет экс-глава Казахстана.
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