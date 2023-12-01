Zeit: На саммите G20 Зеленский был раздражён, а Путин уверен в себе

Фото: kremlin.ru
В поведении российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского видна крайне заметная разница, на это обратило внимание немецкое издание Die Zeit.
«C одной стороны, раздраженный Владимир Зеленский, проблемы у которого только копятся. С другой — уверенный в себе Владимир Путин, особенно во время выступления на саммите G20», - прокомментировал ситуацию автор статьи.
Журналист отметил, что для подобной разницы есть вполне объяснимые основания.
Во-вторых, прогнозы США и Евросоюза о скором крахе российской экономики не только не сбылись, но и обернулись с точностью да наоборот. Пострадавшая от спонсирования Украины экономика западных стран заметно проигрывает укрепившейся российской.
Читайте также:
РИА: Убытки Украины от польской блокады могли превысить миллиард евро
«Столкнутся с выбором»: В США признали, что им придётся пойти на соглашение с РФ
«Секретное оружие»: Стало известно, как Байден решил спасти Украину
Евгения Парфентьева