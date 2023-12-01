США намерены «улучшить» киберуправление в Косове

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Агентство США по международному развитию (USAID) планирует реализовать программу, которая должна повысить устойчивость Косова к кибератакам.
В рамках этого проекта планируется создать кадровый потенциал для «реагирования» на киберугрозы и укрепить критическую инфраструктуру и госорганы непризнанного Косова.
На реализацию программы планируется потратить $15 млн. Осуществить проект намереваются в течение пяти лет.
В то же время в отношении России американцы планируют проводить санкционную политику и далее. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт выразил мнение, что антироссийские санкции Запада необходимо будет сохранить на долгие годы. Financial Times пишет, что, по его словам, США намерены сократить доходы России от нефти и газ в два раза.
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«АМР США принимает проектные предложения по защите и улучшению сферы киберуправления в Косове, а также наращиванию потенциала ответственных государственных учреждений и целевой критически важной инфраструктуры для повышения устойчивости к кибератакам», — приводит RT текст соответствующего документа.
В то же время в отношении России американцы планируют проводить санкционную политику и далее. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт выразил мнение, что антироссийские санкции Запада необходимо будет сохранить на долгие годы. Financial Times пишет, что, по его словам, США намерены сократить доходы России от нефти и газ в два раза.
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Мелисса Тимофеева