Назарбаев заявил о близости мира к ядерной катастрофе

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на сегодняшний день мир как никогда близок к ядерной катастрофе. Об этом Назарбаев сообщил в рамках заседания «Астана клуба», его слова передает пресс-служба.
Ранее бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, эксперт в микробиологии, политолог Игорь Никулин отметил, что мир находится в опасной ситуации из-за распространения ядерного оружия.
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