Трамп прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена

Фото: РИА Новости/ Кейтлин Оукс
Бывший президент США Дональд Трамп, комментируя будущую встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена заявил, что под его президентством удастся избежать третьей мировой войны. Об этом говорится в распространенном заявлении Трампа.
Ранее Трамп не раз высказывался о том, что после избрания на новый президентский срок он добьется мирного урегулирования украинского конфликта. По его словам, он предложит условия мирного соглашения, которые будут приемлемыми для одной и другой стороны.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. Украинского лидера сопровождали лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. По завершении своего выступления Зеленский встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
Во вторник Зеленский встретится с американским президентом Джо Байденом. К визиту украинского лидера в Вашингтон минфин США расширил антироссийские санкции.
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. Украинского лидера сопровождали лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. По завершении своего выступления Зеленский встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
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Екатерина Коршунова