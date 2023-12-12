СМИ: конгресс США встретит Зеленского менее доброжелательно, чем год назад

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Американский конгресс сейчас менее доброжелательно настроен по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по сравнению с его прошлым визитом в 2022 году. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Ранее Международный валютный фонд разработал негативный сценарий развития конфликта на Украине, по которому боевые действия продлятся до конца 2025 года, что приведет к падению ВВП страны на пять процентов в 2024 году и сохранению показателя неизменным в следующем году.
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