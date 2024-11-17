Назвали страну, которая ограничит въезд российских туристов

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Власти Черногории заявили, что в ближайшее время страна может ввести визы для граждан России и Белоруссии. Это необходимо для вступления государства в члены ЕС, проинформировало издание «Дан».
Черногория подала заявку на вступление в Евросоюз и ещё в 2010 году получила официальное подтверждение. С того времени страна меняет своё законодательство согласно требованиям ЕС. Изменения касаются и соблюдения правил, действующих в Шенгенской зоне.
Эксперты подчёркивают, что введение виз для граждан Российской Федерации на въезд в Черногорию — это невыгодно для обоих государств. Туристы из России станут меньше выбирать местом отдыха курорты Адриатического моря, а черногорцы лишатся весомой доли прибыли от туристической отрасли.
Визовый режим для туристов из РФ и Белоруссии может повлечь за собой весомые последствия для социальных и экономических отношений Черногории с этими странами, отмечается в статье.
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«До сих пор существовала практика введения виз на одну страну ежегодно, но сейчас этот процесс будет значительно ускорен. Россия стоит на первом месте», – передал источник.
Эксперты подчёркивают, что введение виз для граждан Российской Федерации на въезд в Черногорию — это невыгодно для обоих государств. Туристы из России станут меньше выбирать местом отдыха курорты Адриатического моря, а черногорцы лишатся весомой доли прибыли от туристической отрасли.
«Введение виз для граждан России и Белоруссии является потенциально чувствительным политическим шагом», — обращают внимание авторы материала.
Визовый режим для туристов из РФ и Белоруссии может повлечь за собой весомые последствия для социальных и экономических отношений Черногории с этими странами, отмечается в статье.
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Ольга Енгалычева