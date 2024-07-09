Стало известно, как Россия отреагирует на запрет вещания для российских в Черногории

Фото: пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественными действиями запрет на вещание российских СМИ в Черногории, добавив, что РФ ответит на это ассиметрично.
Согласно опубликованному МИД РФ комментарию, «агентство по электронным СМИ Черногории предписало компетентным ведомствам страны и местным телекоммуникационным компаниям не позднее 10 июля полностью прекратить вещание целого ряда российских СМИ». Под запрет попали 20 отечественных медиа, среди которых «Первый канал», «Россия 1», RT, «Спутник», НТВ, РЕН ТВ и другие.
Захарова пояснила, что такой шаг Подгорицы является попыткой задним числом юридически оформить уже имеющийся запрет, в рамках которого в 2022 году Черногория осуществила веерную блокировку российских СМИ.
По словам Захаровой, Россия оценивает действия Черногории как враждебный акт неприкрытой цензуры, попытку выслужиться перед Брюсселем для прогресса на «евродорожке» и грубейшее нарушение медиасвобод.
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Захарова пояснила, что такой шаг Подгорицы является попыткой задним числом юридически оформить уже имеющийся запрет, в рамках которого в 2022 году Черногория осуществила веерную блокировку российских СМИ.
По словам Захаровой, Россия оценивает действия Черногории как враждебный акт неприкрытой цензуры, попытку выслужиться перед Брюсселем для прогресса на «евродорожке» и грубейшее нарушение медиасвобод.
«Эти недружественные действия не останутся без ассиметричного ответа», – резюмировала Мария Захарова.Читайте также:
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