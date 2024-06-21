В Черногории по запросу США с нарушением международных норм задержали россиянина

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Гражданин России задержан на территории Черногории по запросу США, сообщает ТАСС вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«Из средств массовой информации нам стало известно об аресте на территории Черногории по запросу американских властей гражданина РФ. К огромному сожалению, никакой дополнительной информации нами до сих пор не получено», — говорится в обращении Мельникова к уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу.
Согласно нормам международного права, при задержании иностранного гражданина информация об этом направляется консульскому должностному лицу в течении трех дней. При этом место содержания под стражей, условия заключения и выдвинутые обвинения против россиянина до сих пор не сообщались, добавил Мельников.
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