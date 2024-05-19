Назван срок вывода американского контингента из Нигера

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США и Нигер выпустили совместное заявление, объявив о выводе американских войск из африканской страны к 15 сентября 2024 года, сообщает TRT Africa.
В настоящее время в Нигере остаются около 1,1 тыс. американских военных.
Власти Нигера разорвали военное соглашение с США 17 марта 2023 года. Сообщалось, что после ухода из Нигера США могут создать военную базу в Кот-д’Ивуаре.
22 декабря 2023 года Нигер покинули последние французские военные. Вывод французских войск начался после того, как мятежники, захватившие власть в Нигере, разорвали все договоренности с Францией в октябре 2023 года. В связи с этим Франция закрыла свое посольство в стране.
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Власти Нигера разорвали военное соглашение с США 17 марта 2023 года. Сообщалось, что после ухода из Нигера США могут создать военную базу в Кот-д’Ивуаре.
22 декабря 2023 года Нигер покинули последние французские военные. Вывод французских войск начался после того, как мятежники, захватившие власть в Нигере, разорвали все договоренности с Францией в октябре 2023 года. В связи с этим Франция закрыла свое посольство в стране.
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Артем Кузьмин