В столице Нигера подняли российские флаги

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В столице Нигера Ниамее подняли российские флаги. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации столицы.
«На 15 кольцевых развязках мы подняли флаги стран, с которыми у нас сложились самые тёплые отношения. Украшение перекрестков Ниамея флагами Нигера, Мали, Буркина-Фасо и России придало столице Нигера замечательный эстетический и символический оттенок», — рассказал изданию источник в администрации города.Собеседник агентства пояснил, что это было сделано, чтобы отметить «узы дружбы и сотрудничества» между государствами.
Стоит отметить, что Нигер входит в Альянс государств Сахеля (AES), поэтому флаги Буркина-Фасо и Мали свидетельствуют о сотрудничестве и дружбе между ними. РФ не является членом объединения, поэтому размещение около них флага России символизирует растущие дипломатические отношения и отношения в области безопасности между Нигером и РФ.
Ранее сообщалось, что США договорились с Нигером о выводе американских войск из страны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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