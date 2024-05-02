В столице Нигера подняли российские флаги

Госдепартамент США назвал цель введения новых санкций в отношении РФ. В пояснительном документе на сайте Госдепа указано, что ограничения направлены на подрыв производства энергии в стране, в том числе против проекта «Арктик СПГ-2». Об этом пишет ТАСС.