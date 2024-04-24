FT: уход войск США из Нигера стал еще одной победой России

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Череда побед Росиии — приход к власти в нескольких странах Африки недружественных Западу хунт, пишет FT.
Как отмечают аналитики, руководство стран, часто являющееся военными хунтами, все чаще дистанцируются от своих союзников среди западных стран и сближаются с РФ.
По данным издания, смена курса происходит из-за волны террора и нестабильности в регионе. Военные захватили власть в Нигере, Буркина-Фасо и Мали после роста недовольства неспособностью правительства обуздать проблему исламистских повстанцев.
По словам старшего аналитика Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагима Яхайя Ибрагимова, Россия «защищает режим» Нигера. Поэтому между ними установлена тесная связь.
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По данным издания, смена курса происходит из-за волны террора и нестабильности в регионе. Военные захватили власть в Нигере, Буркина-Фасо и Мали после роста недовольства неспособностью правительства обуздать проблему исламистских повстанцев.
По словам старшего аналитика Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагима Яхайя Ибрагимова, Россия «защищает режим» Нигера. Поэтому между ними установлена тесная связь.
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Алёна Самарева