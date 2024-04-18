Названа европейская страна — лидер по закупкам российского газа

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В феврале текущего года главным покупателем российского газа стала Франция. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на данные европейской статистики.
Отмечается, что Франция сместила Венгрию, которая прежде была страной-лидером по закупке и потреблению российского голубого топлива.
Так, в феврале 2024 года Париж приобрел у Москвы сжиженный природный газ на 322,3 миллиона евро, что на десять процентов больше, чем в январе.
В тройку лидеров по покупке топлива у России также входит Испания.
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Так, в феврале 2024 года Париж приобрел у Москвы сжиженный природный газ на 322,3 миллиона евро, что на десять процентов больше, чем в январе.
В тройку лидеров по покупке топлива у России также входит Испания.
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Анастасия Хохлова