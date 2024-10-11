Названа истинная причина слежки ВМС США за российским «Адмиралом Кузнецовым»

Фото: РИА Новости/Александр Яковлев
В 2011 году шестой флот ВМС США следил за российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море из-за опасений, что корабль может затонуть. Об этом заявил обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.
Согласно мнению обозревателя, американскому флоту приказали оказать помощь российским морякам, если авианосец начнет тонуть.
Ранее сообщалось, что российский авианосец, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет оснащен современными зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М» взамен старых «Кортиков». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Это было не потому, что американцы, как в славные дни холодной войны, боялись доблести российских военных. Наоборот, это было потому, что американцы были убеждены, что военный корабль может пойти ко дну в любой момент, — отметил Вайхерт.
Ранее сообщалось, что российский авианосец, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет оснащен современными зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М» взамен старых «Кортиков». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова