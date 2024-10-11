Опубликовано фото генерала Суровикина на спецзадании

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Генералу армии, герою России Сергею Суровикину исполнилось 58 лет. Ura.ru публикует в своем Telegram-канале фотографию генерала на спецзадании в Африке.
Согласно информации источника, многие не могут поздравить Суровикина с праздником, так как ничего не знают о его конкретном местонахождении. По словам одного из знакомых военного начальника, в настоящее время с Суровикиным все в порядке.
На предоставленных снимках Суровикин выглядит веселым и бодрым.
Напомним, генерал армии Сергей Суровикин пропал из общественного пространства в августе прошлого года. Во время «мятежа Пригожина» он записал видео, где призывал ЧВК сложить оружие.
Читайте также:
«Второй» Суровикин как козырь Белоусова: Новое назначение в ВКС РФ может изменить СВО
Где Суровикин: СМИ пишут о возвращении генерала Армагеддона в Москву
В соцсетях опубликовали видео с якобы возвращающимся в Россию Суровикиным
На предоставленных снимках Суровикин выглядит веселым и бодрым.
Напомним, генерал армии Сергей Суровикин пропал из общественного пространства в августе прошлого года. Во время «мятежа Пригожина» он записал видео, где призывал ЧВК сложить оружие.
Читайте также:
«Второй» Суровикин как козырь Белоусова: Новое назначение в ВКС РФ может изменить СВО
Где Суровикин: СМИ пишут о возвращении генерала Армагеддона в Москву
В соцсетях опубликовали видео с якобы возвращающимся в Россию Суровикиным
Екатерина Коршунова