Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка

Фото: сайт Кремля
Россия открыта к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во время своего выступления на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде, трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.
«Международные отношения вступили в эпоху глобальных, коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты», — сказал лидер РФ.
Глава российского государства отметил, что данный естественный процесс носит необратимый характер. По словам президента, Россия принимает участие в обсуждении связанных вопросов вместе со своими «друзьями, партнерами и единомышленниками» по международным организациям.
Напомним, форум посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Он проходит в Торгово-промышленной палате Туркмении.
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Екатерина Коршунова