Путин заявил об открытости России для обсуждения нового миропорядка

Россия открыта к диалогу по выстраиванию нового миропорядка. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил во время своего выступления на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде, трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.