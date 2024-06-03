Названа причина затягивания переговоров по «Силе Сибири-2»

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Озвучена главная причина затягивания переговоров по «Силе Сибири-2», пишет Financial Times.
Это намерение Китая покупать природный газ по цене, фактически аналогичной стоимости топлива на внутреннем рынке России. Пекин не желает идти на уступки в этом вопросе и не планирует переплачивать за будущие поставки природного газа по этому маршруту.
Однако есть еще одна причина — нежелание Китая приобретать много топлива по «Силе Сибири-2».
Запланированный импорт составляет лишь малую часть от пропускной способности трубопровода. Он рассчитан на порядка 50 миллиардов кубометров.
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Однако есть еще одна причина — нежелание Китая приобретать много топлива по «Силе Сибири-2».
Запланированный импорт составляет лишь малую часть от пропускной способности трубопровода. Он рассчитан на порядка 50 миллиардов кубометров.
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Алёна Самарева